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影／國3南下大溪路段2客運車禍 南下大塞車

2020-01-24 10:28聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

今天除夕返鄉人多，桃園市國道3號南下65.2公里處，國光客運、統聯客運今天上午9時48分行駛該路外側時，疑因未保持車距，2車發生追撞車禍，造成塞車，目前恢復部分車道通行。

國道警方表示，該起國3外側車道2輛大客車追撞車禍事故，無人受傷，目前國3封閉外側車道及路肩，2客運正調派其他車輛前往疏運乘客中，國道警方正調派拖吊車進行拖吊排除事故，並進一調查肇事責任。

國道3號南下65公里處2輛客運發生車禍，南下大塞車。記者曾增勳／翻攝
國道3號南下65公里處2輛客運發生車禍，南下大塞車。記者曾增勳／翻攝
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國道3號南下65公里處2輛客運發生車禍。記者曾增勳／翻攝
國道3號南下65公里處2輛客運發生車禍。記者曾增勳／翻攝
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國道3號南下65公里處2輛客運發生車禍。圖／國道警方提供
國道3號南下65公里處2輛客運發生車禍。圖／國道警方提供
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國道塞車車禍

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