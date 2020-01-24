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國2小貨車翻覆 西向往機場方向塞車

2020-01-24 10:06聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

今天除夕日，桃園市今天上午一輛小貨車行經國2西向18.5公里的大湳交流道往八德方向匝道，突然失控翻覆，整個車子翻車橫在路中，造成國2往機場向一度全車道封閉大塞車，小貨車司機輕傷，桃園市消防局人員協助救援，國道警方表示，往機場向西一度封閉，經緊急排除車禍，目前已恢復通行。

桃園市小貨車行經國2西向大湳交流道往八德方向匝道，小貨車翻覆，一度全車道封閉。圖...
桃園市小貨車行經國2西向大湳交流道往八德方向匝道，小貨車翻覆，一度全車道封閉。圖／國道警方提供
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桃園市小貨車行經國2西向大湳交流道往八德方向匝道，小貨車翻覆，一度全車道封閉。圖...
桃園市小貨車行經國2西向大湳交流道往八德方向匝道，小貨車翻覆，一度全車道封閉。圖／國道警方提供
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機場塞車國道

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