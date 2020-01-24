警車追查闖紅燈汽車卻遭貨車撞 逃逸汽車將收逾2萬罰單

今天是除夕凌晨近4時，苗栗警分局北苗派出所員警巡邏，發現一輛白色汽車未開大燈，形跡可疑，警方一路尾隨，白車違規由府東路紅燈左轉到縣府路時，警方隨即開啟警示燈鳴笛示意攔查，白車強行闖紅燈，警方上前追查時，突遭一旁小貨車側撞，幸無人受傷，白車逃逸無蹤；警方將對白車逕行舉發，白車闖紅燈開罰2700元、拒絕停車接受稽查逃逸，開罰2萬並吊扣駕照6個月。

警方調閱路口監視器，追查出逃逸的白色汽車，將依逕行舉發闖紅燈、拒絕攔查逃逸的違規行為，依違反道路交通管理處罰條例依法開罰，闖紅燈開罰2700元，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，開罰2萬元，並吊扣其駕駛執照6個月。

北苗派出所員警今凌晨巡邏，發現一輛白車形跡可疑，汽車大燈沒開，違規由府東路紅燈左轉縣府路，進入建功地下道，警方隨即開啟警示燈上前攔查，未料白車竟突然闖紅燈，警方當下開啟警示燈並鳴笛示意通過，突然遭小貨車側撞。

小貨車駕駛許姓男子當時沿中正路南向北直行側撞上警車，許稱來不及反應。警方車禍處理小組到場，雙方未酒駕，警車兩名員警、貨車駕駛幸未受傷。