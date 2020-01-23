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為根除難解噪音車問題 中和警將射出三支箭還民眾安寧

2020-01-23 17:29聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

新北市中和警分局為展現驅逐噪音車輛的決心，強勢執行取締噪音車，將祭出三支箭，分別動用警力在噪音車出沒熱點進行攔查；約制車行阻絕違法改裝，並在特定路段加裝分貝計全時段偵測噪音車輛，期望能藉此解決長久以來的噪音車難題，讓市民有個安寧的夜晚。

近年改裝技術普及，且各種裝備相繼出爐，增加許多熱愛改車的駕駛，然而不當改裝引擎、排氣管或裝置高音量喇叭的現象也隨之而起，此現象成為民眾時常在社群網站上熱議的話題，有鑑於此永和警分局祭出消滅噪音車的三支箭。

第一箭，動員警力於各噪音車出沒熱點加強攔查，針對違規部分開單告發，並拍照通報環保局裁處；第二箭，警方針對車行加強約制，請車行勿改、加裝違規裝置或排氣管，未改善者將以各種行政干預手段要求業者配合；第三箭，從今年起在台64線快速道路設置車牌辨識系統加裝音量分貝計，偵測違規噪音車。

此外，警方針對自恃車技高超或車速較快又不願配合攔檢的駕駛，將配備警用重機車在攔查點支援，並以行車紀錄器蒐證。如遇有攔檢不停者將依道路交通管理處罰條例（第60條1項）逕行舉發並處1萬元以上3萬元以下罰鍰。

永和警分局呼籲民眾，改裝車體、噪音等行為，不只違反噪音管制法，還違反道路交通管理處罰條例，用路人須多加注意，以免遭取締損失荷包，損人不利己。

警方針對自恃車技高超或車速較快又不願配合攔檢的駕駛，將以警用重機車進行支援，並以...
警方針對自恃車技高超或車速較快又不願配合攔檢的駕駛，將以警用重機車進行支援，並以行車紀錄器蒐證。圖／警方提供
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為展現驅逐噪音車輛的決心，中和警分局將動用警力在噪音車出沒熱點進行攔查。圖／警方...
為展現驅逐噪音車輛的決心，中和警分局將動用警力在噪音車出沒熱點進行攔查。圖／警方提供
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警方針對車行加強約制，請車行勿改、加裝違規裝置或排氣管，未改善者將以各種行政干預...
警方針對車行加強約制，請車行勿改、加裝違規裝置或排氣管，未改善者將以各種行政干預手段要求業者配合。圖／警方提供
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噪音

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