丈夫突喪命外配剩2子相依為命 警暖包6000紅包給溫暖

台北市大同區阮姓外籍配偶因丈夫去年失足墜樓驟逝，目前與9歲兒子、14歲女兒相依為命；民族路派出所警員潘冠旗查訪時得知阮女家庭經濟困難，協助其申辦急難救助及轉介張榮發基金會立案關懷。民族路派出所長黃冠希及潘員趁春節前夕，日前將分局志工包的6000元紅包交給阮女，盼阮女過個好年。阮女一家人也對警方關懷表示感謝。

據了解，阮女丈夫是去年11月在家中二樓清理遮光罩時，遮光罩疑承受不住重量破裂；阮女丈夫當場摔到地下一樓停車場，送醫不治身亡，留下阮女及1兒1女。

大同分局民族路派出所警員潘冠旗，日前執行勤區查訪時得知，阮女家庭生活困苦，發現她突遭家庭巨變，頓失經濟來源，目前還需支付房租，極需外界金援。潘員便立刻通報大同區公所社會課申辦「馬上關懷」急難救助，並轉介張榮發基金會立案關懷。

現逢春節前夕，本月13日民族路派出所所長黃冠希，便與潘員前往致贈阮女年節禮盒，也將大同分局同心志工包的6000元紅包、區公所的2萬元急難救助金及張榮發基金會的1萬元慰問金，一同給予阮女。阮女當下也不斷感謝警方幫忙及轉介。。