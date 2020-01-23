影／驚險影片曝光！小貨車失控歪倒衝車陣 毀5車釀5傷

台中市林姓男子開貨車時見綠燈右轉，疑未注意車前狀況，撞上停等紅燈的3輛機車騎士與2輛轎車，驚險一瞬間，被路口監視器全程拍下。

這起車禍發生在今早8點多，林姓小貨車司機(35歲)載送貨物從豐原大道綠燈右轉水源路往圓環東路方向前進，過彎時卻衝到水源路對向車道，撞上停等紅燈的陳男騎士(83歲)與後座陳女乘客(81歲)、張姓女騎士(58歲)、陳姓女電動騎士、綠色轎車駕駛王男(59歲)與白色轎車駕駛宋男(27歲)。

路口監視器畫面中，一輛機車騎士疑似發現小貨車轉彎異狀，略為遲疑想往前騎，突見貨車衝過來欲閃避，仍被撞上，當時小貨車向左傾45度，右側輪胎騰空，直接衝到車陣中，壓上3輛機車與2輛轎車。

其中王男受困車內，出動消防隊員與迅雷救援協會人員協助脫困，王男肋骨骨折、騎士陳男、陳女腳部骨折、張女手部骨折，4人意識清楚送醫，陳女手腳挫傷，現場包紮後婉拒送醫。

「嚇死人！」現場目擊民眾直呼，看到小貨車轉彎差點翻覆，大過年期間嚇出一身冷汗，加上傷者多是長輩，希望傷者早日康復。

林男現場驚魂未定說，他依照綠燈號誌右轉，不知道為甚麼撞上對向停等紅燈的汽、機車，他自己也嚇一大跳。