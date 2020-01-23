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影／驚險影片曝光！小貨車失控歪倒衝車陣 毀5車釀5傷

2020-01-23 15:21聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台中市林姓男子開貨車時見綠燈右轉，疑未注意車前狀況，撞上停等紅燈的3輛機車騎士與2輛轎車，驚險一瞬間，被路口監視器全程拍下。

這起車禍發生在今早8點多，林姓小貨車司機(35歲)載送貨物從豐原大道綠燈右轉水源路往圓環東路方向前進，過彎時卻衝到水源路對向車道，撞上停等紅燈的陳男騎士(83歲)與後座陳女乘客(81歲)、張姓女騎士(58歲)、陳姓女電動騎士、綠色轎車駕駛王男(59歲)與白色轎車駕駛宋男(27歲)。

路口監視器畫面中，一輛機車騎士疑似發現小貨車轉彎異狀，略為遲疑想往前騎，突見貨車衝過來欲閃避，仍被撞上，當時小貨車向左傾45度，右側輪胎騰空，直接衝到車陣中，壓上3輛機車與2輛轎車。

其中王男受困車內，出動消防隊員與迅雷救援協會人員協助脫困，王男肋骨骨折、騎士陳男、陳女腳部骨折、張女手部骨折，4人意識清楚送醫，陳女手腳挫傷，現場包紮後婉拒送醫。

「嚇死人！」現場目擊民眾直呼，看到小貨車轉彎差點翻覆，大過年期間嚇出一身冷汗，加上傷者多是長輩，希望傷者早日康復。

林男現場驚魂未定說，他依照綠燈號誌右轉，不知道為甚麼撞上對向停等紅燈的汽、機車，他自己也嚇一大跳。

警方調查，所有駕駛均無酒精反應，林男駕駛三噸半重小貨車，沒有超載，初步研判林姓駕駛未注意車前狀況，進一步肇事原因有待釐清。

小貨車林姓駕駛疑似右轉過彎不當，撞擊紅燈停等的2輛轎車與2輛機車騎士與1輛電動車...
小貨車林姓駕駛疑似右轉過彎不當，撞擊紅燈停等的2輛轎車與2輛機車騎士與1輛電動車騎士，造成5人受傷送醫，小貨車車身毀損。圖／民眾提供
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台中市豐原區今早發生5車相撞車禍事故，遭波及車輛被吊車吊起排除現場。記者林佩均／...
台中市豐原區今早發生5車相撞車禍事故，遭波及車輛被吊車吊起排除現場。記者林佩均／攝影
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台中市豐原區今早發生5車相撞車禍事故，台中市迅雷救援協會與消防隊協助傷者脫困。圖...
台中市豐原區今早發生5車相撞車禍事故，台中市迅雷救援協會與消防隊協助傷者脫困。圖／台中市迅雷救援協會提供
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台中市豐原區今早發生5車相撞車禍事故，台中市迅雷救援協會與消防隊協助傷者脫困。圖...
台中市豐原區今早發生5車相撞車禍事故，台中市迅雷救援協會與消防隊協助傷者脫困。圖／台中市迅雷救援協會提供
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台中市豐原區今早發生5車相撞車禍事故，台中市迅雷救援協會與消防隊協助傷者脫困。圖...
台中市豐原區今早發生5車相撞車禍事故，台中市迅雷救援協會與消防隊協助傷者脫困。圖／台中市迅雷救援協會提供
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小貨車林姓駕駛疑似右轉過彎不當，撞擊紅燈停等的2輛轎車與2輛機車騎士與1輛電動車...
小貨車林姓駕駛疑似右轉過彎不當，撞擊紅燈停等的2輛轎車與2輛機車騎士與1輛電動車騎士，造成5人受傷送醫，小貨車車身毀損。圖／民眾提供
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台中市豐原區今早發生5車相撞車禍事故，警方對遭波及的白色轎車駕駛進行訪談筆錄。記...
台中市豐原區今早發生5車相撞車禍事故，警方對遭波及的白色轎車駕駛進行訪談筆錄。記者林佩均／攝影
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小貨車林姓駕駛疑似右轉過彎不當，撞擊紅燈停等的2輛轎車與2輛機車騎士與1輛電動車...
小貨車林姓駕駛疑似右轉過彎不當，撞擊紅燈停等的2輛轎車與2輛機車騎士與1輛電動車騎士，造成5人受傷送醫，小貨車車身毀損。記者林佩均／攝影
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小貨車林姓駕駛(藍色外套背對者)疑似右轉過彎不當，撞擊紅燈停等的2輛轎車、2輛機...
小貨車林姓駕駛(藍色外套背對者)疑似右轉過彎不當，撞擊紅燈停等的2輛轎車、2輛機車騎士與1輛電動車騎士，造成5人受傷送醫。記者林佩均／攝影
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小貨車林姓駕駛疑似右轉過彎不當，撞擊紅燈停等的2輛轎車與2輛機車騎士與1輛電動車...
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骨折機車騎士車禍車道

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