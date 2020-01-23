車內開直播吞藥自殺 警方透過定位即時救援

住高雄市的中年男子因做生意失敗被債務壓得喘不過氣，前天深夜帶著安眠藥開車到屏東縣枋寮鄉準備尋短，以網路直播方式和家人告別，家人急忙打電話報警求援，警方透過衛星定位查出發話基地台在屏東縣屏南工業區，屏東枋寮警方接獲高雄市轉報後，不久在佳冬戰道路肩找到人車，發現他已吞下15顆安眠藥，呈半昏睡狀態，及時送醫救回一命。

中年男前天深夜以網路直播方式和家人告別，說自己被債務壓得喘不過氣來，覺得活著沒有意義，要吞安眠藥自殺尋求解脫，一了百了，人不在高雄；中年男的家屬接到電話勸他不要做傻事，但就是不肯說人在何處，心急如焚的家屬一邊透過親情不斷勸阻，一邊打電話報警求援。

高雄警方透過衛星定位查出中年男發話基地台在屏東縣枋竂鄉屏南工業區一帶，轉報轄區的枋寮警分局，建興派出所請線上巡邏勤務的員警陳若汶就近搜尋，但工業內的大街小巷都找遍了，就是遍尋不著，再逐步擴大搜尋範圍至區外。

就在隨著時間一分一秒消逝，心情焦慮不安之際，員警在省道台1線佳冬戰備跑道的路肩暗處，發現一輛轎車車內有微弱亮光，下車查看，就是通報有自殺意圖的中年男，中年男已呈半昏睡狀態，自稱已吞下15顆安眠藥，警方立即通報119將他送醫急救；家屬連夜趕至醫院，直向員警道謝。