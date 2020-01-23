親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

陳柏惟提春節中火全面停機1天 台電今回「降載迎新年」

「是曾小姐也是陳太太」曾之喬、辰亦儒宣布結婚！

影／七旬翁開國民車擦撞奧迪辯無感 不下車竟是怕被打

2020-01-23 12:07聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台中市張男駕駛奧迪轎車行經南區文心南路直行，車身右側卻遭一旁TOYOTA轎車擦撞，他氣得搖下窗叫對方停車，但對方卻逕自駕車離開。警方循線請年近七旬鄭姓老翁到案，鄭翁辯稱擦撞當下他無感，又見對方開好車搖窗揮手示意要他下車，「我怕被打」才駕車離開，沒想到涉嫌肇事逃逸違規。

台中市張姓駕駛(54歲)上月耶誕節駕車行駛在南區文心南路上直行，右側突有輛自小客車往左變換車道，直接擦撞他的右側車身，他搖下車窗大喊，「喂！喂！」但對方搖下車窗僅瞧一眼就右轉往大慶街方向離開，車內乘客無奈說，「他走了你看，他好壞，他撞到你哪裡？」先向警方報案。

台中市第三交通分隊調閱監視器，循線請年近七旬鄭姓老翁到案說明，鄭翁稱當下沒有感覺發生擦撞，但見到對方停車還搖下車窗一直叫他，「怕對方要打我」，才會緩緩前進目視對方沒有擦撞痕跡後，直接將車子開走。

警方勘驗鄭姓駕駛行車記錄器，發現諸多疑點，其中疑點一，鄭姓駕駛擦撞張姓的車時，明顯有異於平常的聲音，鄭姓駕駛隨即問車內乘客「有沒有撞上？」顯見當時鄭姓駕駛已有意識可能發生擦撞。

疑點二，鄭姓駕駛並未下車察看，卻僅憑目視就研判有無擦撞痕跡，對方搖下車窗呼叫，鄭姓駕駛不下車釐清有無爭議，反而將車子開走，事後辯稱擔心遭對方毆打。

這些疑點讓鄭姓駕駛啞口無言，警方最後舉發其交通事故發生未依規定處置。

鄭姓老翁涉嫌擦撞張男車輛後逃逸，警方請鄭翁到案說明，鄭翁竟辯稱「怕被對方打」才離...
鄭姓老翁涉嫌擦撞張男車輛後逃逸，警方請鄭翁到案說明，鄭翁竟辯稱「怕被對方打」才離開。記者林佩均／翻攝
分享
張男的奧迪車輛遭擦撞，車身留下擦痕，車主心疼報案。記者林佩均／翻攝
張男的奧迪車輛遭擦撞，車身留下擦痕，車主心疼報案。記者林佩均／翻攝
分享
鄭姓老翁(紅色圓圈處)涉嫌擦撞張男車輛後逃逸。記者林佩均／翻攝
鄭姓老翁(紅色圓圈處)涉嫌擦撞張男車輛後逃逸。記者林佩均／翻攝
分享
張男的奧迪車輛遭擦撞，車身留下擦痕，車主心疼報案。記者林佩均／翻攝
張男的奧迪車輛遭擦撞，車身留下擦痕，車主心疼報案。記者林佩均／翻攝
分享

台中市老翁事故

延伸閱讀

美中貿易戰停火 川普揚言向歐盟課徵汽車稅

影／春節連假第一天 台中5車相撞、4人送醫

中埔機車女騎士疑似逆向撞轎車 送醫後不治

影／特斯拉與轎車搶快女童喪命路口 兩駕駛5萬...

相關新聞

影／春節連假第一天 台中5車相撞、4人送醫

2020-01-23 11:00

20分車程縮短為5分鐘 女兒昏迷警開道送醫救回一命

2020-01-23 11:49

友人欠20萬元 他當面討債卻遭賓士車衝撞

2020-01-23 10:09

高雄街友今晨失控掏剪刀行刺 2男當街濺血

2020-01-23 10:06

影／彰化居民深夜炸菜包釀大火 8個分隊出勤搶救

2020-01-23 10:01

除夕到初二家暴高峰 基隆1天7件

2020-01-22 23:47

車內開直播吞藥自殺 警方透過定位即時救援

2020-01-23 12:56

跟同學一起捕魚牽網 男疑體力不支溺斃

2020-01-23 11:19

感情糾紛…潑汽油再騎車撞門 火花引燃灼傷命危

2020-01-23 00:22

送宰途中400斤黑豬跳車 警封街圍捕

2020-01-23 00:08

疑感情糾葛由愛生恨 竟帶汽油闖他家自己也被燒傷

2020-01-23 00:08

台東1婦人騎車撞貨車送醫搶救不治

2020-01-22 22:58

挾怨潑汽油又騎車衝撞 莽男意外引火花慘被燒成重傷

2020-01-22 21:52

春節期間警仍堅守崗位 徐國勇與基層警圍爐

2020-01-22 20:07

用水柱驅離反核團體遭判賠 北市府：尊重法院判決

2020-01-22 18:01

年貨市集、市場有扒竊 北市警提醒注意

2020-01-22 18:00

影／撞壞國道緩撞車要賠多少？警方：造價120萬

2020-01-22 16:25

春節沒有法律假期 南警破獲麻將賭場

2020-01-22 16:01

持雙槍行搶台中通訊行逃17年 搶匪因吸毒惡習栽了

2020-01-22 15:45

影／改造槍有槍身沒槍管 警從他友人處下手果然配成對

2020-01-22 15:18

台南失智婦人騎60多公里到嘉縣大埔 幸被警方尋回

2020-01-22 15:03

影／疑似機件故障惹禍 雪隧前火燒車幸無人傷亡

2020-01-22 14:39

影／北市公車駕駛恍神猛撞前車 3公車連環撞6乘客受傷

2020-01-22 14:36

海巡署2個月內查獲1萬多條未稅劣質私菸

2020-01-22 14:00

警拍短片宣導春安 民眾敲碗等續集　

2020-01-22 13:51

雪隧前驚傳火燒車 MAZDA不明原因起火無人傷亡

2020-01-22 13:46

83歲老婦「總覺有事發生」 警來電：失聯一年孫找到了

2020-01-22 13:20

桃園八德工廠火警濃煙密佈 11輛車受損、1人灼傷

2020-01-22 12:55

入監後家中無經濟支柱 暖警受刑人家中送暖

2020-01-22 12:44

北市3輛公車街頭追撞 7名乘客掛彩

2020-01-22 12:42

過年前整理倉庫燒雜物 凌晨疑殘火復燃引發火警

2020-01-22 12:29

影／400斤送宰大黑豬跳車 警方封街抓豬大戰折騰半小時

2020-01-22 12:28

過年家暴高峰期基隆近3年每天7件 警拍片宣導說原因

2020-01-22 12:23

影／九份掉錢包警跨海找到失主 韓婦揪親友一定要來台灣玩

2020-01-22 12:18

台北市熱門景點行天宮春假也交管 警方嚴格取締違停

2020-01-22 12:14

談分手釀家暴！暴走男襲警 連來勸架的親哥都慘遭毆

2020-01-22 11:30

影／新年釀車禍好窘 中市交大林鉦哲教5原則保通暢

2020-01-22 11:04

台東機車遭大貨車擦撞壓住 老夫婦受傷送醫

2020-01-22 11:03

年關近 新竹縣查獲1雞販違法屠宰

2020-01-22 10:59
看更多

熱門文章

4歲女童心臟病發 警車闖20個紅燈直送台大新竹分院

2020-01-22 17:23

反核群眾占領忠孝西路遭驅離 北市府、警局都要賠！

2020-01-22 17:10

反核四群眾占領忠孝西路獲國賠 法院判決理由曝光！

2020-01-22 21:56

120刀活活砍死朋友 脖幾斷裂、顱骨遭砍頭皮還卡刀片

2020-01-22 21:34

影／春節連假第一天 台中5車相撞、4人送醫

2020-01-23 11:00

拒公開「林宅血案」機密檔案？調查局澄清非事實

2020-01-22 18:29

女大生坐閨密機車遭貨車爆頭亡 違停運將逆轉變有罪

2020-01-22 16:41

挾怨潑汽油又騎車衝撞 莽男意外引火花慘被燒成重傷

2020-01-22 21:52

西雅圖咖啡涉攙偽罪 總經理劉增祥等3人遭起訴

2020-01-22 13:32

持雙槍行搶台中通訊行逃17年 搶匪因吸毒惡習栽了

2020-01-22 15:45

太陽花後反核驅離再遭判賠 基層：警察尊嚴何在？

2020-01-22 21:30

潤寅詐貸 楊文虎：太座不想住非洲 逃亡破功

2020-01-23 00:15

雪隧前驚傳火燒車 MAZDA不明原因起火無人傷亡

2020-01-22 13:46

懷疑風水做不好引發殺機 近距離行刑式槍殺判重刑

2020-01-22 18:04

13青少年聚集鬥毆警撞見 基隆首依刑法妨害秩序罪送辦

2020-01-23 12:08

還沒過年先開賭 永康警查獲17名賭客

2020-01-23 09:59

影／趁年前小賭一下 麻豆警逮14名賭客當中大多是農民

2020-01-23 10:08

拒公開「林宅血案」檔案 蔡清祥：調查局不能單獨決定

2020-01-22 16:40

充氣床摩擦發出聲響 救了酒醉女的貞操

2020-01-22 14:41

上千萬遊艇船主涉銀行法被查封 台南分署受託擇期變價

2020-01-22 15:43

中市三井OUTLET附近碼頭驚見男浮屍 警調查身分中

2020-01-22 16:02

影／撞壞國道緩撞車要賠多少？警方：造價120萬

2020-01-22 16:25

潤寅案楊文虎押了！女兒楊宇晨聲請具保停押

2020-01-22 14:40

雲林村長涉賄選1票一千買票 偵查終結遭提起公訴

2020-01-22 15:00

疑感情糾葛由愛生恨 竟帶汽油闖他家自己也被燒傷

2020-01-23 00:08

驅離反核群眾 北市警判國賠…北市府也要賠42萬

2020-01-23 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top