影／七旬翁開國民車擦撞奧迪辯無感 不下車竟是怕被打

台中市張男駕駛奧迪轎車行經南區文心南路直行，車身右側卻遭一旁TOYOTA轎車擦撞，他氣得搖下窗叫對方停車，但對方卻逕自駕車離開。警方循線請年近七旬鄭姓老翁到案，鄭翁辯稱擦撞當下他無感，又見對方開好車搖窗揮手示意要他下車，「我怕被打」才駕車離開，沒想到涉嫌肇事逃逸違規。

台中市張姓駕駛(54歲)上月耶誕節駕車行駛在南區文心南路上直行，右側突有輛自小客車往左變換車道，直接擦撞他的右側車身，他搖下車窗大喊，「喂！喂！」但對方搖下車窗僅瞧一眼就右轉往大慶街方向離開，車內乘客無奈說，「他走了你看，他好壞，他撞到你哪裡？」先向警方報案。

台中市第三交通分隊調閱監視器，循線請年近七旬鄭姓老翁到案說明，鄭翁稱當下沒有感覺發生擦撞，但見到對方停車還搖下車窗一直叫他，「怕對方要打我」，才會緩緩前進目視對方沒有擦撞痕跡後，直接將車子開走。

警方勘驗鄭姓駕駛行車記錄器，發現諸多疑點，其中疑點一，鄭姓駕駛擦撞張姓的車時，明顯有異於平常的聲音，鄭姓駕駛隨即問車內乘客「有沒有撞上？」顯見當時鄭姓駕駛已有意識可能發生擦撞。

疑點二，鄭姓駕駛並未下車察看，卻僅憑目視就研判有無擦撞痕跡，對方搖下車窗呼叫，鄭姓駕駛不下車釐清有無爭議，反而將車子開走，事後辯稱擔心遭對方毆打。