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女台商返台被罵翻 當年抗SARS醫師：擊垮大家的是人性

南來北往返鄉搭客運 消保官查到1輛車身未標識罰款

2020-01-23 11:14聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

春節連假開始，不少民眾將搭乘長途客運返鄉過年，尤其行駛蘇花改的長途客運剛通車，新北市法制局消保官特在年前會同公路總局台北區監理所稽查人員，到板橋車站查核20輛長途巴士，發現有1輛未在車身標明指定標識遭裁罰外，其餘皆符合規定。

消保官表示，本次檢查項目包含安全門、滅火器、車窗擊破裝置、胎紋深度、駕照及行照等各項車輛安全管理，共檢查20輛巴士，其中國光客運1輛、葛瑪蘭客運8輛、阿羅哈客運1輛、和欣客運4輛、統聯客運2輛、大有巴士3輛及首都客運1輛。

進行查核時，適逢首都客運行駛蘇花改前往花蓮首航巴士提前進站，消保官也當場和稽查人員進行安全檢查，以確保首航順利。

查核結果，有1輛大有巴士未依規定於車身標明指定標識，稽查人員當場依道路交通管理處罰條例第16條第1項第3款規定處汽車所有人900元罰鍰，並責令改正，其餘19輛巴士均合格。

據了解，大客車應在車廂兩邊顯明位置，標示汽車所有人名稱、牌照號碼、車輛總重及乘客人數等。

新北市法制局長黃怡騰指出，客運業者使用車輛應具備專業及科技水準可以合理期待的安全性，行駛國道的長途客運車速較快，如車輛因輪胎不合格而失控發生車禍，安全門遭鎖死或乘客找不到擊破鎚打破車窗逃生，恐將釀成嚴重災害，故對高速行駛國道的長途客運巴士，應採取更高安全標準。

新北市消保官與公路總局臺北區監理所人員除不定期查核外，更於重要節慶前進行聯合稽查，以確保消費者行的安全。消費者遇有消費爭議，可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。

春節連假開始，不少民眾將搭乘長途客運返鄉過年，新北市法制局消保官特在年前會同公路...
春節連假開始，不少民眾將搭乘長途客運返鄉過年，新北市法制局消保官特在年前會同公路總局台北區監理所稽查人員，到板橋車站查核20輛長途巴士。圖／新北市法制局提供
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春節連假開始，不少民眾將搭乘長途客運返鄉過年，新北市法制局消保官特在年前會同公路...
春節連假開始，不少民眾將搭乘長途客運返鄉過年，新北市法制局消保官特在年前會同公路總局台北區監理所稽查人員，到板橋車站查核20輛長途巴士。圖／新北市法制局提供
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巴士消保官

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