影／春節連假第一天 台中5車相撞、4人送醫

今天是農曆春節連假第一天，台中市豐原區今早發生5輛汽、機車相撞車禍，小貨車駕駛疑右轉撞擊紅燈停等的2輛汽車、2輛機車騎士，其中綠色轎車駕駛一度受困，消防隊與民間救難團體協助脫困，這起車禍共造成2男2女受傷送醫，均意識清楚。小貨車駕駛現場驚魂未定，酒測值為零，對於肇事過程不願多談；進一步肇事原因有待警方釐清。

台中市豐原區豐原大道與水源路口，今早8點多發生車禍事故，小貨車林姓駕駛驚魂未定說，他綠燈從豐原大道右轉水源路，不知道為什麼小貨車左側撞上紅燈停等的轎車與機車。警方對林男進行酒測值為零。小貨車車頭與擋風玻璃破損、左側車體毀損，另白色轎車左側車頭、車身凹陷、綠色轎車車頭嚴重凹陷。

林男公司派多名員工到場關心，其中一名資深員工說，今天是年節上班最後一天，訂貨單不多，林男進公司多年，駕車一向小心，不清楚為何會發生車禍；該名員工說，「錢再賺就有，人(傷者)平安最重要」，更語重心長道，「過年期間車多，開車都要注意安全」。

台中市消防局表示，這起車禍造成2男、2女受傷、意識清楚送醫，分別為年約83歲男性右腳骨折、年約80歲女子腰椎庝痛、年約60歲男子多處擦傷、年約82歲女子右肩疼痛。其中小貨車林姓駕駛與遭波及的白色轎車宋姓駕駛未受傷。