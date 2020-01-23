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女台商返台被罵翻 當年抗SARS醫師：擊垮大家的是人性

影／春節連假第一天 台中5車相撞、4人送醫

2020-01-23 11:00聯合報 記者林佩均／台中即時報導

今天是農曆春節連假第一天，台中市豐原區今早發生5輛汽、機車相撞車禍，小貨車駕駛疑右轉撞擊紅燈停等的2輛汽車、2輛機車騎士，其中綠色轎車駕駛一度受困，消防隊與民間救難團體協助脫困，這起車禍共造成2男2女受傷送醫，均意識清楚。小貨車駕駛現場驚魂未定，酒測值為零，對於肇事過程不願多談；進一步肇事原因有待警方釐清。

台中市豐原區豐原大道與水源路口，今早8點多發生車禍事故，小貨車林姓駕駛驚魂未定說，他綠燈從豐原大道右轉水源路，不知道為什麼小貨車左側撞上紅燈停等的轎車與機車。警方對林男進行酒測值為零。小貨車車頭與擋風玻璃破損、左側車體毀損，另白色轎車左側車頭、車身凹陷、綠色轎車車頭嚴重凹陷。

林男公司派多名員工到場關心，其中一名資深員工說，今天是年節上班最後一天，訂貨單不多，林男進公司多年，駕車一向小心，不清楚為何會發生車禍；該名員工說，「錢再賺就有，人(傷者)平安最重要」，更語重心長道，「過年期間車多，開車都要注意安全」。

台中市消防局表示，這起車禍造成2男、2女受傷、意識清楚送醫，分別為年約83歲男性右腳骨折、年約80歲女子腰椎庝痛、年約60歲男子多處擦傷、年約82歲女子右肩疼痛。其中小貨車林姓駕駛與遭波及的白色轎車宋姓駕駛未受傷。

台中市警局豐原交通分隊表示，現場同仁仍在進行訪談筆錄，進一步車禍原因有待釐清。

小貨車林姓駕駛疑似右轉過彎不當，撞擊紅燈停等的２輛轎車與２輛機車騎士。記者林佩均...
小貨車林姓駕駛疑似右轉過彎不當，撞擊紅燈停等的２輛轎車與２輛機車騎士。記者林佩均／攝影
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台中市豐原區今早發生５車相撞車禍事故，台中市迅雷救援協會與消防隊協助傷者脫困。圖...
台中市豐原區今早發生５車相撞車禍事故，台中市迅雷救援協會與消防隊協助傷者脫困。圖／台中市迅雷救援協會提供
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小貨車林姓駕駛疑似右轉過彎不當，撞擊紅燈停等的２輛轎車與２輛機車騎士，造成小貨車...
小貨車林姓駕駛疑似右轉過彎不當，撞擊紅燈停等的２輛轎車與２輛機車騎士，造成小貨車左側車身嚴重毀損。記者林佩均／攝影
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台中市豐原區今早發生５車相撞車禍事故，遭波及車輛被吊車吊起排除現場。記者林佩均／...
台中市豐原區今早發生５車相撞車禍事故，遭波及車輛被吊車吊起排除現場。記者林佩均／攝影
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小貨車林姓駕駛疑似右轉過彎不當，撞擊紅燈停等的２輛轎車與２輛機車騎士。記者林佩均...
小貨車林姓駕駛疑似右轉過彎不當，撞擊紅燈停等的２輛轎車與２輛機車騎士。記者林佩均／攝影
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台中市豐原區今早發生５車相撞車禍事故，台中市迅雷救援協會與消防隊協助傷者脫困。圖...
台中市豐原區今早發生５車相撞車禍事故，台中市迅雷救援協會與消防隊協助傷者脫困。圖／台中市迅雷救援協會提供
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台中市豐原區今早發生５車相撞車禍事故，台中市迅雷救援協會與消防隊協助傷者脫困。圖...
台中市豐原區今早發生５車相撞車禍事故，台中市迅雷救援協會與消防隊協助傷者脫困。圖／台中市迅雷救援協會提供
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小貨車林姓駕駛(藍色外套背對者)疑似右轉過彎不當，撞擊紅燈停等的２輛轎車與２輛機...
小貨車林姓駕駛(藍色外套背對者)疑似右轉過彎不當，撞擊紅燈停等的２輛轎車與２輛機車騎士。記者林佩均／攝影
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台中市豐原區今早發生５車相撞車禍事故，警方對遭波及的白色轎車駕駛進行訪談筆錄。記...
台中市豐原區今早發生５車相撞車禍事故，警方對遭波及的白色轎車駕駛進行訪談筆錄。記者林佩均／攝影
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台中市豐原區今早發生５車相撞車禍事故，台中市迅雷救援協會與消防隊協助傷者脫困。圖...
台中市豐原區今早發生５車相撞車禍事故，台中市迅雷救援協會與消防隊協助傷者脫困。圖／台中市迅雷救援協會提供
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車禍台中市事故

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