疑感情糾葛由愛生恨 竟帶汽油闖他家自己也被燒傷

新北市樹林區一名22歲蔡姓男子，22日晚間6時許騎車衝撞大安路一處住家，隨後因起火導致他全身燒傷命危；據了解，蔡男疑似與住在該處的吳姓男子有感情糾紛，由愛生恨帶著汽油騎車闖他家，引發火勢造成全身66%三度灼傷，尚未脫離險境。

據了解，這名蔡姓男子（22歲）疑似長期愛慕吳姓男子（22歲），2人是大學同學，在校就曾因感情一事有過衝突，甚至半年前蔡男直接上門找吳男，卻又遭到吳男持棒球棍攻擊驅趕，才因此由愛生恨，預謀傷害對方。

22日晚間6時許，蔡男騎機車直闖吳男大安路的住處，準備好汽油桶，直接往吳男家大門撞了上去，汽油被引燃，蔡男也被火勢波及。

案發當時，吳男的堂兄原本在屋前洗車，目睹蔡男衝撞大門摔車後，他立即上前要攙扶關心，卻沒想到大火瞬間燃起，吳男的父親在屋內驚聞蔡男嘶吼，也跑出來查看，卻被濃煙意外嗆傷，2人合力拿水管灌救才將蔡男身上的大火撲滅。

事發當時吳男因出門上班還未返家，但55歲的父親被濃煙嗆傷後送醫救治，沒有大礙；蔡男則是全身66%三度灼傷，仍在亞東醫院與死神拔河，尚未脫離險境。