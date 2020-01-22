台東1婦人騎車撞貨車送醫搶救不治

台東省道台9線385.7公里太麻里段，今晚8時許發生一起機車撞大車事故，造成64歲婦人重送，經送醫急救仍不治身亡。詳細肇事原因正由警方調查中。

事故現場附近民眾表示，聽到撞擊聲後，出來一看，就看到機車撞進一輛貨車車尾，婦人倒在地上，由於之前有下雨，天色昏暗，不知道是不是天雨路滑加視線不佳造成。