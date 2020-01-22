年貨市集、市場有扒竊 北市警提醒注意

春節期間，民眾外出選購年貨、逛街旅遊，街道氣氛歡愉，人潮眾多，極易疏忽隨身財物安全，成為竊賊覬覦對象，台北市警察局長陳嘉昌指示各單位加強春節維安工作，以保障市民安全。

警察局針對各年貨大街、商圈規劃防竊勤務，以刑事警察大隊、保安警察大隊、捷運警察隊等單位警力支援，由警分局規劃執行宣導、防制勤務，以制服防制便衣檢肅勤務作為，落實維安工作，另協調義警、民防、巡守隊民力組織，共同維持現場秩序。

北市刑大為落實年節維安工作，鎖定慣竊執行檢肅扒竊專案，已連續2日分別在年貨市集及福德市場等處，發現數名扒手慣犯下手行竊，涉嫌利用人潮掩護連續竊取他人財物，肅竊同仁當場依現行犯逮捕偵詢後，以竊盜罪嫌移送偵辦，由於還有多人受害，北市刑大也持續清查偵辦中。