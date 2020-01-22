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年貨市集、市場有扒竊 北市警提醒注意

2020-01-22 18:00聯合報 記者廖炳棋／即時報導

春節期間，民眾外出選購年貨、逛街旅遊，街道氣氛歡愉，人潮眾多，極易疏忽隨身財物安全，成為竊賊覬覦對象，台北市警察局長陳嘉昌指示各單位加強春節維安工作，以保障市民安全。

警察局針對各年貨大街、商圈規劃防竊勤務，以刑事警察大隊、保安警察大隊、捷運警察隊等單位警力支援，由警分局規劃執行宣導、防制勤務，以制服防制便衣檢肅勤務作為，落實維安工作，另協調義警、民防、巡守隊民力組織，共同維持現場秩序。

北市刑大為落實年節維安工作，鎖定慣竊執行檢肅扒竊專案，已連續2日分別在年貨市集及福德市場等處，發現數名扒手慣犯下手行竊，涉嫌利用人潮掩護連續竊取他人財物，肅竊同仁當場依現行犯逮捕偵詢後，以竊盜罪嫌移送偵辦，由於還有多人受害，北市刑大也持續清查偵辦中。

警方提醒，春節期間，歹徒多選定市集、車站等人潮擁擠地段，民眾出遊購物疏於防備時際，用推擠碰撞手法，以手、報紙、雜誌、雨傘、衣服等方式遮掩，目標民眾身上皮夾、手機財物行竊。警方提醒民眾，外出財物收好，並時時提高警覺注意身旁可疑，如有發現可疑，請立即撥打「110」報警，以保障自身財產安全。台北市警察局春節不打烊，24小時守護市民，給民眾一個安全、幸福的平安年。

近日年貨市集、市場常有扒竊發生，北市警局提醒民眾注意。圖/記者廖炳棋翻攝
近日年貨市集、市場常有扒竊發生，北市警局提醒民眾注意。圖/記者廖炳棋翻攝
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近日年貨市集、市場常有扒竊發生，北市警局提醒民眾注意。圖/記者廖炳棋翻攝
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近日年貨市集、市場常有扒竊發生，北市警局提醒民眾注意。圖/記者廖炳棋翻攝
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警察北市春節

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