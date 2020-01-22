影／撞壞國道緩撞車要賠多少？警方：造價120萬

行政院長蘇貞昌昨天由交通部長林佳龍陪同視察高速公路局交控中心之後，國道警方對外說明了自去年8月啟用「緩撞車」以來，發生二次追撞而順利保護現場11人免於傷亡首例，今天持續受到關注，甚至有人關心肇事車主撞壞緩撞設備該賠多少錢？警方初估約120萬元。

自2017年8月國道三號新竹香山路段發生員警戒護拋錨車被撞成1死1傷，行政、立法機關便大幅修正包括交通管制規則、敦促提升警車防撞配備、加強員警安全訓練，甚至重訂因公殉職標準、爭取危險加給等等。

事隔不到1年，2018年4月國道一號麻豆路段又發生員警取締違規貨車被撞造成2死，促成行政院於去年5月22日核准動支第二預備金2759萬4千元，供國道公路警察局委外租用9輛緩撞車，從8月13日平均分配給9個外勤大隊使用，今年度行政院亦核編預算續辦。

前天晚上國道三號北向43公里內側車道發生4車擦撞車禍，員警排除路況準備撤離時，後方突然冒出1輛INFINITI G35轎車，高速衝撞警方租用的緩撞車釀成二次事故，造成轎車車頭和緩撞車車尾設施全毀，幸好有緩撞車防護，4名處理員警與5名事故車駕駛、2名乘客均未受傷。

當時INFINITI是由爸爸開車戴2個小孩，國小三年級的女兒坐在右前座，小六的兒子坐在後座，猛烈撞擊之下，雖然車頭撞爛了，但是緩撞車吸收了撞擊力道，3個人也都繫上安全帶，因此都沒受傷。

為此，國道警方再度肯定緩撞車的效能與必要性，並且表示目前除了9個大隊均配置緩撞車，還將與高速公路局合作，結合該局21輛事故處理小組緩撞車互相協調支援，強化派遣效能，共同維護用路人行車安全。

警方同時指出，去年全年國道發生二次追撞事故35件，造成12人死亡、39人受傷，呼籲用路人，春節期間國道運量高，如果發生輕微擦撞交通事故，請謹記「人沒事，車能動，快拍照，速移車」口訣，人車避免滯留車道才安全。