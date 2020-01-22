親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

雄三增程型試射：封鎖台海，嚇阻能力再提升？

武漢肺炎喚起SARS恐怖回憶 醫師曝：已做好不回家的打算

台南失智婦人騎60多公里到嘉縣大埔 幸被警方尋回

2020-01-22 15:03聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

台南市永康區74歲患有失智症的陳姓婦人昨晚6時許穿著單薄騎著藍色機車，騎了60多公里，從台南永康到嘉義縣大埔台三線大茅埔路段往草嶺方向附近迷失，陳婦兒子王姓男子發現後緊急報警請求警方協助，員警沿台三線尋找終於在晚間7時許於台三線329公里處找到陳婦並通知王男。

警方沿著台三線及附近山區縣道搜尋陳婦下落，在台三線241公里的大茅埔雜貨店詢問居民，證實陳婦傍晚時曾在此逗留，但已騎車離開，後在台三線329公里處找到陳婦，陳婦表示，自己想回永康但不知道怎麼騎的就到這裡了，警方將陳婦帶回派出所後，聯繫其家屬並為陳婦提供熱茶及熱食，避免陳婦失溫受凍。

王男表示，陳婦雖有失智症，但經常騎車外出，為避免陳婦迷路找不到人，家人在陳婦機車上裝置簡易GPS，今天發現陳婦不在家，搜尋GPS訊號卻發現訊號顯示陳婦的車在嘉義縣大埔鄉台三線大茅埔路段附近，之後就沒了訊號，擔心老母親一人在寒冷冬夜受凍，趕緊報警求助。

王男說，陳婦以前只是在台南市區附近主要道路迷路，家人只要查詢機車的GPS位置很快就可尋回，這一次跑這麼遠讓他們嚇一大跳，幸好警方全力動員尋找及細心照護其母親，再三向警方表示由衷的感謝。

台南市永康區74歲患有失智症的陳姓婦人（右車）昨晚6時許騎機車騎了60多公里，從...
台南市永康區74歲患有失智症的陳姓婦人（右車）昨晚6時許騎機車騎了60多公里，從台南永康騎到嘉義縣大埔鄉，幸好被警方尋回。記者陳玫伶／翻攝
分享
台南市永康區74歲患有失智症的陳姓婦人（左）昨晚6時許騎機車騎了60多公里，從台...
台南市永康區74歲患有失智症的陳姓婦人（左）昨晚6時許騎機車騎了60多公里，從台南永康騎到嘉義縣大埔鄉，幸好被警方尋回。記者陳玫伶／翻攝
分享
台南市永康區74歲患有失智症的陳姓婦人（左）昨晚6時許騎機車騎了60多公里，從台...
台南市永康區74歲患有失智症的陳姓婦人（左）昨晚6時許騎機車騎了60多公里，從台南永康騎到嘉義縣大埔鄉，幸好被警方尋回。記者陳玫伶／翻攝
分享
台南市永康區74歲患有失智症的陳姓婦人（右）昨晚6時許騎機車騎了60多公里，從台...
台南市永康區74歲患有失智症的陳姓婦人（右）昨晚6時許騎機車騎了60多公里，從台南永康騎到嘉義縣大埔鄉，幸好被警方尋回。記者陳玫伶／翻攝
分享

台三線失智症大埔

延伸閱讀

桃竹苗春節來趟 台三線浪漫遊

把握荔枝椿象「越冬期」 嘉縣農業處籲農民加強...

安聯人壽遠離慢性病公益活動 圓滿落幕

失智照護／陪伴是失智症最好的照顧

相關新聞

桃園八德工廠火警濃煙密佈 11輛車受損、1人灼傷

2020-01-22 12:55

影／北市公車駕駛恍神猛撞前車 3公車連環撞6乘客受傷

2020-01-22 14:36

影／改造槍有槍身沒槍管 警從他友人處下手果然配成對

2020-01-22 15:18

影／疑似機件故障惹禍 雪隧前火燒車幸無人傷亡

2020-01-22 14:39

海巡署2個月內查獲1萬多條未稅劣質私菸

2020-01-22 14:00

警拍短片宣導春安 民眾敲碗等續集　

2020-01-22 13:51

雪隧前驚傳火燒車 MAZDA不明原因起火無人傷亡

2020-01-22 13:46

83歲老婦「總覺有事發生」 警來電：失聯一年孫找到了

2020-01-22 13:20

入監後家中無經濟支柱 暖警受刑人家中送暖

2020-01-22 12:44

北市3輛公車街頭追撞 7名乘客掛彩

2020-01-22 12:42

過年前整理倉庫燒雜物 凌晨疑殘火復燃引發火警

2020-01-22 12:29

影／400斤送宰大黑豬跳車 警方封街抓豬大戰折騰半小時

2020-01-22 12:28

過年家暴高峰期基隆近3年每天7件 警拍片宣導說原因

2020-01-22 12:23

影／九份掉錢包警跨海找到失主 韓婦揪親友一定要來台灣玩

2020-01-22 12:18

台北市熱門景點行天宮春假也交管 警方嚴格取締違停

2020-01-22 12:14

談分手釀家暴！暴走男襲警 連來勸架的親哥都慘遭毆

2020-01-22 11:30

影／新年釀車禍好窘 中市交大林鉦哲教5原則保通暢

2020-01-22 11:04

台東機車遭大貨車擦撞壓住 老夫婦受傷送醫

2020-01-22 11:03

年關近 新竹縣查獲1雞販違法屠宰

2020-01-22 10:59

影／七旬嬤疑喝醉墜橋幸爛泥護身 消防員緊急吊掛救起

2020-01-22 10:55

春節古坑熱門景點、高乘載交通資訊 斗南警分局一次報

2020-01-22 10:23

台中市秘書長黃崇典到六分局 慰問145名警民力發紅包

2020-01-22 10:23

台南普濟殿壯觀燈海吸睛 警方設機動派出所服務遊客

2020-01-22 10:10

第一線警察提高防疫能力 新化警全體打流感疫苗

2020-01-22 09:44

過年身上只剩200元 年邁兄妹上派出所求助

2020-01-22 09:15

台東活水湖傳1男溺水 警消搶救明顯死亡

2020-01-22 08:22

砂石車撞上翻覆砂石車 司機不治

2020-01-22 00:54

通緝犯撞警車逃逸 1女警受傷

2020-01-21 23:34

廂型車疑似自撞電桿 老翁及婦人受傷送醫

2020-01-21 19:57

國道警租用緩撞車發揮功效首例 成功維護員警執勤安全

2020-01-21 18:36

通緝犯衝撞警車逃逸 甜姐兒女警受傷送醫無礙

2020-01-21 17:47

陸女永樂商場賣麵 今險遭老舊電梯故障奪命

2020-01-21 16:15

爐火、電氣、鞭炮 注意避免過年火災三大危險

2020-01-21 15:41

影/機車大車常因「三寶」車禍遭殃 專家教你防禦駕駛

2020-01-21 15:13

萬華分屍案鄧女大馬出殯 家屬不打算提告求償

2020-01-21 14:55

阿嬤蒸饅頭變燒房子 還好住警器通報及時撲滅

2020-01-21 14:53

三輪自行車阿伯強闖平交道 自強號撞上受輕傷

2020-01-21 14:53

柴聯自強號撞到跨越平交道行人 佳冬站路線不通

2020-01-21 14:23

春節路況不用怕 楊梅警擬3交通重點

2020-01-21 12:53
看更多

熱門文章

潤寅董座楊文虎凌晨收押禁見 自爆原想落跑非洲

2020-01-22 06:47

影／詐貸近400億元 楊文虎下機後說「非常後悔」

2020-01-21 20:54

國三關西段晚間車禍 駕駛疑被拋出車外遭追撞死亡

2020-01-21 19:43

強力搖頭丸致死率近100% 1個月奪28命

2020-01-22 00:30

國道警租用緩撞車發揮功效首例 成功維護員警執勤安全

2020-01-21 18:36

一對職業軍人被抓姦賠700萬 反悔提告法官輕判賠100萬

2020-01-21 21:57

涉詐貸386億 檢察官聲押潤寅負責人楊文虎

2020-01-21 22:04

警方「虛擬」招領金飾重量 男子企圖詐領失風被逮

2020-01-21 21:44

詐貸386億元 潤寅集團負責人楊文虎聲押禁見

2020-01-21 23:45

影／新年釀車禍好窘 中市交大林鉦哲教5原則保通暢

2020-01-22 11:04

過年身上只剩200元 年邁兄妹上派出所求助

2020-01-22 09:15

楊蕙如網軍案 背後「業主」浮現

2020-01-22 00:47

台東機車遭大貨車擦撞壓住 老夫婦受傷送醫

2020-01-22 11:03

死亡暴增！強力搖頭丸重出江湖 全台通報查緝

2020-01-21 23:16

助理只拿2萬薪資 新竹市前議員詐領932萬補助費判關4年

2020-01-21 17:18

強力搖頭丸致死率近100%！3個月死34人 最小才17歲

2020-01-21 18:27

桃園八德工廠火警濃煙密佈 11輛車受損、1人灼傷

2020-01-22 12:55

台東活水湖傳1男溺水 警消搶救明顯死亡

2020-01-22 08:22

遭分屍支解大馬女華僑今出殯 雙親淚別

2020-01-21 20:57

馬術教練猥褻少女得賠50萬 怨沒鑑定她有多痛苦

2020-01-22 08:24

陸女永樂商場賣麵 今險遭老舊電梯故障奪命

2020-01-21 16:15

通緝犯衝撞警車逃逸 甜姐兒女警受傷送醫無礙

2020-01-21 17:47

台東海邊撿到海洛因…追出9毒梟

2020-01-22 00:51

合作緝捕楊文虎 台美司法互助新頁

2020-01-22 00:45

鄉代主席帶頭暴力討債 檢方斥「魚肉百姓」依法起訴

2020-01-21 18:27

潤寅負責人楊文虎解送北檢 不排除遭聲押

2020-01-21 20:29

西雅圖咖啡涉攙偽罪 總經理劉增祥等3人遭起訴

2020-01-22 13:32

影／九份掉錢包警跨海找到失主 韓婦揪親友一定要來台灣玩

2020-01-22 12:18

收BMW、百萬賄款護航 吳志揚前機要遭貪汙罪判7年半

2020-01-21 16:44

廢水鎳濃度超標330倍！假回收真偷排被起訴重罰2500萬

2020-01-22 11:09

站牌旁沒劃紅線！男子不服停車被罰 法官：沒紅線也不行

2020-01-21 17:41

充氣床摩擦發出聲響 救了酒醉女的貞操

2020-01-22 14:41

詐貸386億 楊文虎自美押解回台聲押

2020-01-22 00:00

辱罵王定宇「衣冠禽獸」挨告 男子公然侮辱罰5000元

2020-01-21 18:32

罕見！苗縣議員張志宇 連兩屆遭逆轉二審當選無效定讞

2020-01-21 15:56

影／躲酒駕用這招免罰9萬？警方回應了！

2020-01-21 15:41

潤寅楊文虎收押 法官：他妻子在逃、兒子在美

2020-01-22 09:34

台東警方年前偵破跨國毒品案 起獲196塊海洛因磚

2020-01-21 16:15

慈濟到基層警分局逐一祝福員警 送「靜思春聯」

2020-01-21 21:31

潤寅貸款展延 曾銘宗否認涉關說 銀行：未受施壓

2020-01-22 01:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top