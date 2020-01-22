台南失智婦人騎60多公里到嘉縣大埔 幸被警方尋回

台南市永康區74歲患有失智症的陳姓婦人昨晚6時許穿著單薄騎著藍色機車，騎了60多公里，從台南永康到嘉義縣大埔鄉台三線大茅埔路段往草嶺方向附近迷失，陳婦兒子王姓男子發現後緊急報警請求警方協助，員警沿台三線尋找終於在晚間7時許於台三線329公里處找到陳婦並通知王男。

警方沿著台三線及附近山區縣道搜尋陳婦下落，在台三線241公里的大茅埔雜貨店詢問居民，證實陳婦傍晚時曾在此逗留，但已騎車離開，後在台三線329公里處找到陳婦，陳婦表示，自己想回永康但不知道怎麼騎的就到這裡了，警方將陳婦帶回派出所後，聯繫其家屬並為陳婦提供熱茶及熱食，避免陳婦失溫受凍。

王男表示，陳婦雖有失智症，但經常騎車外出，為避免陳婦迷路找不到人，家人在陳婦機車上裝置簡易GPS，今天發現陳婦不在家，搜尋GPS訊號卻發現訊號顯示陳婦的車在嘉義縣大埔鄉台三線大茅埔路段附近，之後就沒了訊號，擔心老母親一人在寒冷冬夜受凍，趕緊報警求助。