影／北市公車駕駛恍神猛撞前車 3公車連環撞6乘客受傷

台北市大同區重慶北路二段今天早上發生3輛公車連環追撞事故，駕駛最後一輛公車的鄭姓司機，疑因恍神追撞前方2輛停等紅燈的公車，現場地面留下明顯煞車痕。這起事故造成6名乘客送醫，皆是擦挫傷，送醫後自行離開無礙，詳細肇因待警方釐清。

警方調查，鄭姓司機（51歲）今天早上11時許，行經北市大同區重慶北路二段時，疑似恍神追撞前方公車，遭撞的公車再撞上前方公車，造成3輛公車連環撞。

鄭姓司機駕駛的公車上，有5名乘客送醫，遭他撞上的公車上，則有1名乘客送醫，皆是擦、挫傷，治療後自行離開，而3位公車司機皆無受傷。鄭姓司機駕駛的公車，前方擋風玻璃碎裂，前方兩輛公車後底盤遭撞凹，詳細肇事原因仍待警方釐清。

【中央社／台北22日電】

台北市大同區上午發生3輛公車推撞事件，造成1男5女乘客輕傷，警消獲報協助送醫治療，初步調查了解3名駕駛均無酒駕，肇因為第3輛公車駕駛鄭姓男子恍神未注意車前狀況釀禍。

台北市警察局大同分局今天上午10時25分許獲報，指轄內重慶北路二段和民生西路交叉口發生公車車禍事故，立即派員到場發現，事發當時有2輛公車正在停等狀態，但51歲鄭男所駕駛的第3輛公車卻未注意車前狀況，緩速不慎撞上第2輛公車車尾。

緊接著，遭撞的第2輛公車也因此再推撞到第1輛公車車尾。

這3輛公車推撞事件，共造成6名乘客、1男5女擦挫傷，都乘坐在第2和第3車，送醫治療均無大礙。

經警方調查了解，3名公車駕駛均無酒駕，初判應為鄭男駕駛時未注意車前狀況所致，鄭男則供稱自己是一時恍神才不慎推撞前車。