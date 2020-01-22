雪隧前驚傳火燒車 MAZDA不明原因起火無人傷亡

國道五號雪山隧道前200公尺處下午1時發生一起火燒車意外，一台MAZDA轎車因不明原因在行進中起火燃燒，所幸車上乘客與駕駛在火勢變大前已下車脫困，無人傷亡

警、消人員獲報後趕赴現場並迅速撲滅火勢，但目前事故仍占用最外側與中間車道，國道警方正在處理後續事宜，並調查車輛起火原因。 國道五號雪山隧道前200公尺處稍早發生一起火燒車意外，所幸無人傷亡。記者柯毓庭／翻攝 分享 facebook 國道五號雪山隧道前200公尺處稍早發生一起火燒車意外，所幸無人傷亡。記者柯毓庭／翻攝 分享 facebook