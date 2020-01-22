83歲老婦「總覺有事發生」 警來電：失聯一年孫找到了

新北市一名年約30歲的宋姓男子，去年初因不願啃老而離家後，被家人通報失蹤，台北市警方近日在台北車站發現宋男身影，主動介入關懷後，才將失蹤近一年的宋男送回家。

警方表示，1月17日深夜，忠孝西路派出所警員林庭緯在台北車站周遭巡邏時，發現宋男穿著單薄、獨自躺臥在站外的石椅上，因天氣寒冷，宋男瑟瑟發抖，林員主動上前關懷後發現，宋男竟已被通報失蹤接近一年。

據了解，宋男原本和高齡83歲的祖母同住，林員循線與宋男祖母取得聯繫，對方在電話中表示，宋男從去年大年初二離家後就音訊全無，隨時間流逝，希望漸漸變得渺茫。

宋男祖母強調，自己平日為了避免睡眠被打擾，都會將電話話筒移開，當晚總覺得有事會發生，便將話筒歸位，沒想到失聯一年的孫子被尋獲，就要平安回家了；只是她因雙腳不良於行，暫時無法親自到派出所接孫子回家，只能先透過電話與宋男通話。

宋男向警方說，當初是因為不想在家當啃老族、造成家人的負擔，才會選擇離家，未料始終無法找到一個穩定的工作，如今仍身無分文。林員見宋男沒錢返家，其祖母又不便親自到場，便自掏腰包，替宋男購買返鄉車票，讓他盡快回家；隔日宋男終於回家與祖母團聚，祖孫二人也致電林員表達感謝。