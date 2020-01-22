北市3輛公車街頭追撞 7名乘客掛彩

台北市上午發生三輛公車追撞意外，一輛公車上午十點半左右行經重慶北路時，疑因駕駛恍神而撞上前方一輛停等的公車，被撞的停等公車又往前推擠追撞另一輛公車，造成公車擋風玻璃破裂、七名乘客掛彩，全案由警方處理中。