過年前整理倉庫燒雜物 凌晨疑殘火復燃引發火警

新竹縣尖石鄉56歲的潘姓男子，因春節將至，昨天將在民宅1樓旁的倉庫進行大掃除，並把部分雜物堆置在倉庫前空地，就地點火焚燒，疑似因未確認火勢是否完全撲滅便離開，今天凌晨時殘火復燃，沿著雜物空地燒到倉庫，潘男因行動不便受困於2樓，警消人員獲報後，迅速破門將他救出，潘男僅有輕微嗆傷，送醫後已無大礙。

新竹縣消防局今天凌晨2點18分接獲通報，尖石鄉錦屏村發生住宅火警，立刻派遣第二大隊、竹東、尖石、橫山及芎林分隊，共11車27人前往搶救，出動4水線將火勢撲滅，初估燃燒面積約120平方公尺，財物損失待估。

警消人員指出，潘男是在2樓寢室內被發現，因行動不便無法脫困，但意識清楚，不斷呼喊求救，雖然火勢並未延燒到2樓，但濃煙從1樓向上竄，潘男遭嗆傷，警消人員出動破壞器材破門，潘男被救出時意識清楚，僅輕微嗆傷，由救護車送往台大竹東分院救治，目前已無大礙。