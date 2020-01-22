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400斤送宰大黑豬跳車 警方封街抓豬大戰折騰半小時

2020-01-22 12:28聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

陳姓司機昨晚開車載運豬隻準備到桃園龜山肉品加工廠宰殺，未料其中1隻重達400斤的黑豬半途跳車，在中興路街頭四處亂竄，轄區大林派出所接到報案稱「有豬在路上跑」，還以為是惡作劇，到場驚見1隻大黑豬在奔逃，還封街交管展開抓豬大戰，6名員警合作下才將黑豬逮捕送回鐵籠。

龜山警分局說，昨天晚上7點多，陳姓男子開車從新北鶯歌的養豬場，載運10幾隻豬準備送往龜山萬壽路的肉品工廠要宰殺，路過中興路182巷口時，疑似輾到坑洞造成車身震動，導致車上1隻400斤的大黑豬掙脫鐵籠掉到馬路上， 一度在街頭四處亂竄。

陳男認為恐造成用路人安全，也擔心黑豬逃跑造成損失無法交代，附近的大林派出所接獲報案電話表示「有豬在馬路上跑」，一開始還以為是民眾惡作劇開玩笑，但到場同仁發現不但有豬，司機還一路在後面狂奔追逐，趕緊回報「真的有豬！」連同支援一共6名員警展開抓豬大戰。

警方為了迅速排除突發狀況，一度封街執行交通管制，最後眾人築城人牆，慢慢把黑豬逼到牆角，使牠動線受阻無路可逃，陳男並拿出1個布袋套住豬頭，員警一擁而上抓住，當時黑豬還不斷抵抗發出淒厲慘叫，加上力道強勁、體重達400斤，員警費了九牛二虎之力才將牠制伏。

前後折騰30分鐘，才結束這場抓豬鬧劇，陳男事後不斷向警方致謝，表示還好有警察幫忙，不然靠1人之力恐怕抓不到，萬一被溜走還得賠錢。

大林派出所所長盧長賢也說，從警多年第一次看到豬在市區趴趴走，也提醒司機把豬龍關緊，也藉此呼籲年節將至，切勿酒駕，警方在觀光景點實施交通疏導，也有防搶、防竊宣導。

警方合力抓豬，最後將大黑豬關進鐵籠，結束這場鬧劇。圖／警方提供
警方合力抓豬，最後將大黑豬關進鐵籠，結束這場鬧劇。圖／警方提供
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1隻重達400斤的大黑豬昨掙脫鐵籠，在馬路上四處亂竄，6名員警封街交管才將牠制伏...
1隻重達400斤的大黑豬昨掙脫鐵籠，在馬路上四處亂竄，6名員警封街交管才將牠制伏。圖／警方提供
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肉品警察新北

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