過年家暴高峰期基隆近3年每天7件 警拍片宣導說原因

基隆市警局婦幼隊統計近3年，除夕到初二這3天是家暴案件高峰期，平均一天就有7件。婦幼隊製作「除夕夜的崩潰主婦」影片，影片中以生動活潑的內容，表現出年節容易發生的衝突及原因，效果十足。婦幼隊指出，家人從各地聚在一起，容易發生口角，尤其是親密關係的對象居多，而發生爭執的原因多為做家務及旅遊計畫意見不一，建議多溝通、少計較。

基隆市警局婦幼隊副隊長袁佩華說，春節過年闔家團圓，家人相處時間增加，相對提高家庭暴力衝突的可能性，根據衛福部保護司統計，春節假期是113保護專線通報的高峰期，其中又以除夕及大年初二這2天發生最多。

基隆市警局婦幼隊統計近3年家暴案件，106年有1360件，107年有1374件，108年有1522件，有逐年上升的現象。而除夕到初二這3天的家暴案件，106年15件，107年20件，108年增加為22件，這3天是家暴案件高峰期，平均一天就有7件。

為此，婦幼隊製作「除夕夜的崩潰主婦」影片，影片中以生動活潑的內容，表現出年節容易發生的衝突，並在影片結尾附上一首勸世打油詩，「闔家團圓過好年 彼此溝通互了解，少點抱怨真和諧 共創幸福好家園」，鼓勵家人互相包容、和諧相處。

袁佩華表示，過年期間的家暴案件主要多是親密關係的對象居多，如夫妻、男女朋友等，較少小孩的個案。因為過年期間家族成員從分散的各地相聚在一起，因相隔一段時間，可能對事情看法不同，容易起爭執，比如家務的分配、旅遊計畫等，到要哪裡玩、花費多少等可能都因意見不同發生口角。而親屬間的家族成員，也可能因為過年放鬆心情會喝一點酒，往往酒過三巡後，也因意見不同容易發生衝突。