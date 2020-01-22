九份掉錢包警跨海找到失主 韓婦揪親友一定要來台灣玩

去年底，韓籍金姓婦人與女兒來台自由行遊玩，不慎在前往九份的路途中遺失錢包，遍尋不著，帶著一絲遺憾回國。她的錢包被民眾在公車上拾獲報案，瑞芳警分局偵查隊隊員蔡依其從皮包內幾張名片上的EMAIL發訊息，終於聯絡上失主，金姓婦人和女兒昨天抵達警局領回，看到皮包內的錢和照片都在，感動的說，會介紹親友一定要到這個親切、熱誠的國家旅遊。

瑞芳警分局指出，民眾在公車上拾獲金姓婦人的皮包後送到警局，但因包內僅有現金、韓幣以及一些照片和幾張名片，要找失主有點難度。

偵查隊隊員蔡依其透過名片上的EMAIL發送訊息，終於接獲一封回信，表示失主是他的親戚，願意居間協助聯繫。

但中韓民眾使用通訊軟體不同，在聯繫時更增加困難度，幸好最終聯繫上失主本人，當失主聽到皮包完好如初在警局時，簡直不敢相信，由於皮包中的照片是和女兒遊玩的珍貴回憶，她告訴警方一定會安排時間親自來台取回。

昨日下午，金姓婦人和女兒抵達警局，親手取回時，看著皮包內的照片，露出大大的開心笑容，也不斷感謝警方的用心，更表示以後會常到台灣遊玩，也會介紹親友一定要到這個親切、熱誠的國家旅遊。