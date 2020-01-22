花蓮警方春節站崗15小時 疏導交通分流

春節即將到來，配合蘇花改通車，花蓮警分局疏導市區及車站周遭交通，在金三角商圈等重要路口，春節期間每天都會有執勤警力，像是在中山路回堵時，將引導行駛林森路、明禮路及和平路；在花蓮車站前分流車輛，請用路人注意行車安全並多利用替代道路。

花蓮警分局表示，已經規畫投入大批警力維持花蓮市區交通秩序，春節期間每天從上午8點開始至晚間11點止，在花蓮市區金三角商圈及重要路口，編排警力交通疏導崗哨，並搭配機車巡邏勤務，嚴格執行交通疏導及勸導取締違規並排停車，維持市區車流順暢。

警方指出，春節期間前針對春節期間易壅塞路口、車流大的幹道、道路節點等，增設替代道路導引指標、分流，包括花蓮市中山路西往東至市區夜市車流湧入回堵時，將在林森路分流，引導行駛林森路，往北行駛往明禮路，往南行駛和平路。警方也會在花蓮市火車站將實施車輛分流，國聯四路第1、2車道為「乘客專用車道」，第3、4車道為「到站旅客專用車道」。