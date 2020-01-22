台北市熱門景點行天宮春假也交管 警方嚴格取締違停

春假明天開始，台北市熱門參拜景點行天宮在連假期間，預估湧入大量人潮，轄區中山警分局屆時將在周邊實施交通管制，也嚴格取締違停等違規行為。

中山分局指出，春節連續假期期間（除夕至初五，本月24日至29日）將加強行天宮周邊交通管制及疏導，預計初一、初二上午10時起，將湧入大量參拜民眾。

屆時將視現場人、車流狀況，彈性管制民權東路二段113巷及135巷，駕駛人車輛應改駛松江路357巷，不過建議民眾搭乘大眾運輸工具公車及捷運（捷運行天宮站）。