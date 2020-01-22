談分手釀家暴！暴走男襲警 連來勸架的親哥都慘遭毆

年前分手引爆家暴危機！高雄市吳姓男子受不了經濟壓力，今深夜凌晨趁酒後與女友談分手，按捺不住激動情緒，頻頻破壞屋內家具，還拿酒瓶狂毆趕來勸架的親哥哥，吵鬧聲響驚動附近鄰居報警。沒想到吳遷怒襲警，遭員警用盾牌壓制，過程中不小心被警棍弄傷頭部見血。吳男詢後除遭以家暴事件通報社會局外，另依涉嫌妨害公務移送橋頭地檢署偵辦。

警方今天凌晨1點多獲報，轄內某公寓內有男女爭吵，疑是家暴事件。周遭鄰居向員警表示，樓上不斷有男女爭吵聲，還有丟東西碰撞聲，頻頻提醒員警小心安全。員警不敢大意，手拿盾牌、警棍上樓查看，發現屋內家具被砸得凌亂，門板甚至被砸落至公寓樓梯間，屋內的吳男身上有多處血跡。

吳男見員警到場，不聽安撫，直嗆「吃懶覺」等粗話，還狂推打、想掐員警脖子、扯下密錄器。員警見狀，不得已用盾牌壓制報走吳男，當場依妨害公務罪嫌逮捕他。吳男頭部遭警棍打到，挫傷見血；員警則在拉扯過程中，手腳有多處擦傷。