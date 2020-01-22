親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

談分手釀家暴！暴走男襲警 連來勸架的親哥都慘遭毆

2020-01-22 11:30聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

年前分手引爆家暴危機！高雄市吳姓男子受不了經濟壓力，今深夜凌晨趁酒後與女友談分手，按捺不住激動情緒，頻頻破壞屋內家具，還拿酒瓶狂毆趕來勸架的親哥哥，吵鬧聲響驚動附近鄰居報警。沒想到吳遷怒襲警，遭員警用盾牌壓制，過程中不小心被警棍弄傷頭部見血。吳男詢後除遭以家暴事件通報社會局外，另依涉嫌妨害公務移送橋頭地檢署偵辦。

警方今天凌晨1點多獲報，轄內某公寓內有男女爭吵，疑是家暴事件。周遭鄰居向員警表示，樓上不斷有男女爭吵聲，還有丟東西碰撞聲，頻頻提醒員警小心安全。員警不敢大意，手拿盾牌、警棍上樓查看，發現屋內家具被砸得凌亂，門板甚至被砸落至公寓樓梯間，屋內的吳男身上有多處血跡。

吳男見員警到場，不聽安撫，直嗆「吃懶覺」等粗話，還狂推打、想掐員警脖子、扯下密錄器。員警見狀，不得已用盾牌壓制報走吳男，當場依妨害公務罪嫌逮捕他。吳男頭部遭警棍打到，挫傷見血；員警則在拉扯過程中，手腳有多處擦傷。

據了解，33歲的吳男酒後與女友談分手，情緒激動砸毀家具，巨大聲響甚至驚動住在隔壁的親哥哥。吳兄察覺異狀趕來勸架，卻反遭推打，兩人拿酒瓶互毆、雙雙掛彩。員警制伏吳男後，將他送醫觀察，確定無礙後，除了以家暴事件通報社會局外，另依涉嫌妨害公務，將吳男移送橋頭地檢署偵辦。

吳姓男子酒後談分手卻暴走，狂砸屋內家具還毆打來勸架的親哥哥，甚至攻擊據報趕抵的員...
吳姓男子酒後談分手卻暴走，狂砸屋內家具還毆打來勸架的親哥哥，甚至攻擊據報趕抵的員警，遭警方依妨害公務罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。記者賴郁薇／翻攝
分享

家暴妨害公務

延伸閱讀

人夫酗酒長期家暴 持刀掐脖企圖殺死老婆

藝人趙駿亞推倒交警 涉妨害公務5萬元交保

大陸宣示從重懲處襲警行為 不得視為一般故意傷...

涉勒索余天及館長 前調查官曾外洩個資、家暴妻...

相關新聞

入監後家中無經濟支柱 暖警受刑人家中送暖

2020-01-22 12:44

北市3輛公車街頭追撞 7名乘客掛彩

2020-01-22 12:42

過年前整理倉庫燒雜物 凌晨疑殘火復燃引發火警

2020-01-22 12:29

400斤送宰大黑豬跳車 警方封街抓豬大戰折騰半小時

2020-01-22 12:28

過年家暴高峰期基隆近3年每天7件 警拍片宣導說原因

2020-01-22 12:23

九份掉錢包警跨海找到失主 韓婦揪親友一定要來台灣玩

2020-01-22 12:18

台北市熱門景點行天宮春假也交管 警方嚴格取締違停

2020-01-22 12:14

影／新年釀車禍好窘 中市交大林鉦哲教5原則保通暢

2020-01-22 11:04

台東機車遭大貨車擦撞壓住 老夫婦受傷送醫

2020-01-22 11:03

年關近 新竹縣查獲1雞販違法屠宰

2020-01-22 10:59

影／七旬嬤疑喝醉墜橋幸爛泥護身 消防員緊急吊掛救起

2020-01-22 10:55

春節古坑熱門景點、高乘載交通資訊 斗南警分局一次報

2020-01-22 10:23

台中市秘書長黃崇典到六分局 慰問145名警民力發紅包

2020-01-22 10:23

台南普濟殿壯觀燈海吸睛 警方設機動派出所服務遊客

2020-01-22 10:10

第一線警察提高防疫能力 新化警全體打流感疫苗

2020-01-22 09:44

過年身上只剩200元 年邁兄妹上派出所求助

2020-01-22 09:15

台東活水湖傳1男溺水 警消搶救明顯死亡

2020-01-22 08:22

砂石車撞上翻覆砂石車 司機不治

2020-01-22 00:54

通緝犯撞警車逃逸 1女警受傷

2020-01-21 23:34

廂型車疑似自撞電桿 老翁及婦人受傷送醫

2020-01-21 19:57

國道警租用緩撞車發揮功效首例 成功維護員警執勤安全

2020-01-21 18:36

通緝犯衝撞警車逃逸 甜姐兒女警受傷送醫無礙

2020-01-21 17:47

陸女永樂商場賣麵 今險遭老舊電梯故障奪命

2020-01-21 16:15

爐火、電氣、鞭炮 注意避免過年火災三大危險

2020-01-21 15:41

影/機車大車常因「三寶」車禍遭殃 專家教你防禦駕駛

2020-01-21 15:13

萬華分屍案鄧女大馬出殯 家屬不打算提告求償

2020-01-21 14:55

阿嬤蒸饅頭變燒房子 還好住警器通報及時撲滅

2020-01-21 14:53

三輪自行車阿伯強闖平交道 自強號撞上受輕傷

2020-01-21 14:53

柴聯自強號撞到跨越平交道行人 佳冬站路線不通

2020-01-21 14:23

春節路況不用怕 楊梅警擬3交通重點

2020-01-21 12:53

獨／詐華僑牟利上億 不識字騙徒誇口：越聰明越好騙

2020-01-21 12:53

迪化街商圈驚傳女員工慘遭電梯夾頭 急救後恢復生命跡象

2020-01-21 12:29

公眾場所滋事6打1 高雄警首依妨害秩序新法送辦

2020-01-21 12:29

台中潭子火燒車驚見1焦屍 死者疑為陸軍中士

2020-01-21 12:10

虎頭山垃圾場大火燒12小時 消防動員200人撲滅

2020-01-21 12:09

稱孩子販毒被抓 楊梅警年節前護鈔阻詐

2020-01-21 11:50

影／台版「石原聰美」女警走進商圈 宣傳三寶不離身

2020-01-21 11:39

體恤民眾買菜停車不易 霧峰警派出所開門迎客

2020-01-21 11:36

影／警抓詐團歹徒 高雄保全「漏風」害警撲空白忙

2020-01-21 11:33
看更多

熱門文章

潤寅董座楊文虎凌晨收押禁見 自爆原想落跑非洲

2020-01-22 06:47

影／通緝犯衝撞警車逃逸 警方開6槍女警受傷

2020-01-21 15:12

影／詐貸近400億元 楊文虎下機後說「非常後悔」

2020-01-21 20:54

國三關西段晚間車禍 駕駛疑被拋出車外遭追撞死亡

2020-01-21 19:43

國道警租用緩撞車發揮功效首例 成功維護員警執勤安全

2020-01-21 18:36

強力搖頭丸致死率近100% 1個月奪28命

2020-01-22 00:30

一對職業軍人被抓姦賠700萬 反悔提告法官輕判賠100萬

2020-01-21 21:57

工程師買新房 邀女友人參觀竟獸性大發強壓上床

2020-01-21 12:55

涉詐貸386億 檢察官聲押潤寅負責人楊文虎

2020-01-21 22:04

潤寅詐貸386億案 楊文虎在美落網今遣返

2020-01-21 13:43

警方「虛擬」招領金飾重量 男子企圖詐領失風被逮

2020-01-21 21:44

詐貸386億元 潤寅集團負責人楊文虎聲押禁見

2020-01-21 23:45

獨／詐華僑牟利上億 不識字騙徒誇口：越聰明越好騙

2020-01-21 12:53

楊蕙如網軍案 背後「業主」浮現

2020-01-22 00:47

過年身上只剩200元 年邁兄妹上派出所求助

2020-01-22 09:15

萬華分屍案鄧女大馬出殯 家屬不打算提告求償

2020-01-21 14:55

助理只拿2萬薪資 新竹市前議員詐領932萬補助費判關4年

2020-01-21 17:18

死亡暴增！強力搖頭丸重出江湖 全台通報查緝

2020-01-21 23:16

強力搖頭丸致死率近100%！3個月死34人 最小才17歲

2020-01-21 18:27

遭分屍支解大馬女華僑今出殯 雙親淚別

2020-01-21 20:57

陸女永樂商場賣麵 今險遭老舊電梯故障奪命

2020-01-21 16:15

通緝犯衝撞警車逃逸 甜姐兒女警受傷送醫無礙

2020-01-21 17:47

馬術教練猥褻少女得賠50萬 怨沒鑑定她有多痛苦

2020-01-22 08:24

台東海邊撿到海洛因…追出9毒梟

2020-01-22 00:51

鄉代主席帶頭暴力討債 檢方斥「魚肉百姓」依法起訴

2020-01-21 18:27

潤寅負責人楊文虎解送北檢 不排除遭聲押

2020-01-21 20:29

合作緝捕楊文虎 台美司法互助新頁

2020-01-22 00:45

【即時短評】蘆洲車禍一致檢討硬體 但駕駛道德更重要

2020-01-21 15:43

影／躲酒駕用這招免罰9萬？警方回應了！

2020-01-21 15:41

收BMW、百萬賄款護航 吳志揚前機要遭貪汙罪判7年半

2020-01-21 16:44

台美司法互助 楊文虎夫妻早被掌握

2020-01-21 14:27

站牌旁沒劃紅線！男子不服停車被罰 法官：沒紅線也不行

2020-01-21 17:41

影／租工廠製市價6千萬大麻 毒犯養5隻美國惡霸犬顧門

2020-01-21 15:14

辱罵王定宇「衣冠禽獸」挨告 男子公然侮辱罰5000元

2020-01-21 18:32

台東機車遭大貨車擦撞壓住 老夫婦受傷送醫

2020-01-22 11:03

罕見！苗縣議員張志宇 連兩屆遭逆轉二審當選無效定讞

2020-01-21 15:56

詐貸386億 楊文虎自美押解回台聲押

2020-01-22 00:00

王嫌殺小燈泡判無期 律師肯定法院面對量刑理由

2020-01-21 14:08

鴻海老臣廖萬城回扣案二審輕判 最高法院撤銷發回更審

2020-01-21 13:21

影／新年釀車禍好窘 中市交大林鉦哲教5原則保通暢

2020-01-22 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top