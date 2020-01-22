影／新年釀車禍好窘 中市交大林鉦哲教5原則保通暢

台中市警局交通大隊副大隊長林鉦哲今天上午到警察廣播電台，宣傳今年度春節出遊交通攻略、台中市警局5項創新策略等交通疏導管制作為多管齊下，希望能有效疏運春節的人、車潮，另外林也提到，過年人、車眾多，交通量大，也容易傳出車禍，提醒用路人發生車禍後遵循拍照、錄影5原則，以利交通順暢與安全。

台中市警局交通大隊副大隊長林鉦哲表示，市民若在假期中不慎發生道路交通事故，無人傷亡且車輛尚能行駛案件，為降低二次交通事故風險及快速紓解壅塞車流，民眾應盡速拍照後將車輛移置路邊，提高道路安全與順暢；並遵循交通事故現場拍照錄影5原則，包括一、放置故障標誌，二、拍攝全景(含標線)，三、拍攝碰撞點、車損部位，四、儘速將車移置安全地點(如路邊)，五、拍攝及移車全程注意安全。

林鉦哲呼籲，春節期間親友相聚宴飲，為了保障生命安全，千萬不可酒後駕車，共同維護行車順暢及安全。酒駕「害人害己」，請民眾切勿心存僥倖，以身試法，如果不能避免需要喝酒的場合，請搭計程車或其他大眾運輸工具，或指定不喝酒或未喝酒者駕駛。