年關近 新竹縣查獲1雞販違法屠宰

捍衛畜禽產品安全衛生，新竹縣政府加強春節前夕違法屠宰查緝工作，近日，新竹縣違法屠宰查緝小組會同農委會防檢局新竹分局，進行違法屠宰稽查，於竹東鎮查獲溫姓雞販違法販售未經合法屠宰的雞隻，現場查獲雞隻屠體13隻共35公斤，違法屠體已全數依法沒入及銷毀，並將依違反畜牧法對溫姓雞販裁處。

根據屠宰場內屠宰家禽係違反畜牧法第29條第1項，家畜禽屠宰應於屠宰場為之，違者依同法第38條第2項規定得處2萬元以上10萬元以下罰鍰，情節重大或再犯者處一年以下有期徒刑。

家畜疾病防治所彭正宇表示，鑒於年關將至雞肉需求量大增且正值禽流感高風險期間，為防範違法未經屠宰衛生檢查之家畜禽屠體流入市面，新竹縣長楊文科已責成違法屠宰聯合查緝小組加強查緝強度，若經查獲有違法屠宰情事將依法處分。

農業處處長邱世昌也呼籲民眾要認明合法家畜禽屠宰標章，選用經合法衛生檢疫處理的電宰家畜禽肉品，買的安心、吃的放心。