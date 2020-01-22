天氣冷了 中市義警分隊長贈47件防風外套暖警身

春節連假即將到來，但維護台中市治安的警、民力全年無休，台中市第三警分局東區義警分隊長蔡鈴欽有感警、民力無畏風吹雨打，堅持守護治安的努力，15日購買47件防風外套，捐贈給第三警分局的第一線同仁使用，捐贈儀式由東區所長魏綉薌代表接受。蔡鈴欽說，簡單的外套有體貼的心意，希望第一線警員多一層保護。

蔡鈴欽表示，今年初寒流來襲至派出所慰勤時，見到騎乘警用機車執勤返所的員警，因為天冷直打哆嗦，當時讓人覺得於心不忍的影像還歷歷在目，近日因早晚溫差大，敦促他在這日夜溫差大的天氣，特地為員警添購保暖及實用性兼具的防風、防潑水外套，讓員警在外奔波時不論寒冷或飄雨，更多了一層的保護。

台中市第三警分局表示，東區義警分隊長蔡鈴欽同時也是台中建國市場攤商自治會長，平時總得早起備料備貨，更能體會在眾人皆睡我獨醒的寒風中執勤員警的辛苦，蔡有感於春節連假期間，警員仍不分日夜執勤，特別辛苦，因此在15日到東區分駐所，致贈47件「防風夾克外套」給第一線警員，捐贈儀式由東區所所長魏綉薌代表接受。