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台中市秘書長黃崇典到六分局 慰問145名警民力發紅包

2020-01-22 10:23聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市政府秘書長黃崇典為感謝台中市第六警分局的警、民力將在春節連假期間，犧牲假期、與家人團圓的時間，投入治安、交安工作的辛勞，昨天晚間7時許，代表市長盧秀燕前往第六警分局慰問，並發放鼠年小紅包與春節慰問品給第一線警、民力，現場參與的145名警、民力與會人員也給予熱烈歡迎。

黃崇典說，第六警分局位處台中市的一級戰區，工作相當繁重、辛勞，對於第一線執勤的每位員警及協勤民力，為轄區治安、交通無怨無悔的付出，表達高度肯定之意，並期勉所有警、民力共同為打造臺中成為「最宜居城市」而持續努力。

第六警分局分局長盧廷彰說，在春節期間，警方將持續結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等民力團體的參與，共同執行「109年加強重要節日安全維護工作」，除了加強查緝不法，其他工作重點包括有嚴懲重大違規、減少交通事故、疏導交通、幫助失蹤人口返家團圓、民眾舉家外出住居安全維護和保護民眾存提款安全等服務作為，並全力落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大任務主軸工作，讓市民放心、安心過好年。

第六警分局表示，台中市政府秘書長秘書長黃崇典在昨天晚間7時許，代表市長率市府團隊前往警察局第六分局慰問員警及協勤民力之辛勞，並致贈年節慰問品及鼠年小紅包表達感謝，同時期勉全體警民力能全力以赴。

第六警分局表示，昨天的慰問是由市府團隊在警察局犯罪預防科科長周結義等人陪同下，受到第六分局警民力等代表145人的熱烈歡迎，現場氣氛熱絡。

台中市政府秘書長黃崇典昨天晚間7時許到第六警分局，慰問145名警、民力代表。圖／...
台中市政府秘書長黃崇典昨天晚間7時許到第六警分局，慰問145名警、民力代表。圖／第六警分局提供
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台中市政府秘書長黃崇典（左二）昨天晚間7時許到第六警分局，慰問145名警、民力代...
台中市政府秘書長黃崇典（左二）昨天晚間7時許到第六警分局，慰問145名警、民力代表。圖／第六警分局提供
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