國三關西段晚間車禍 駕駛疑被拋出車外遭追撞死亡

今天晚上7點06分，國道3號北上76.4公里、位於新竹縣關西路段發生一起死亡車禍，駕駛疑似因車禍被拋出車外後，遭到後方車輛追撞，消防局接獲通報後，緊急派遣救護車到場處理，現場患者已經明顯死亡。

這輛白色的自小客車車頭明顯損毀，詳細情況警方正調查中。 這輛自小客車前方的車頭明顯損毀。記者郭政芬／翻攝 分享 facebook 國道3號北上76.4K、位於新竹縣關西路段今天晚間發生車禍。記者郭政芬／翻攝 分享 facebook