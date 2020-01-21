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國三關西段晚間車禍 駕駛疑被拋出車外遭追撞死亡

2020-01-21 19:43聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

今天晚上7點06分，國道3號北上76.4公里、位於新竹縣關西路段發生一起死亡車禍，駕駛疑似因車禍被拋出車外後，遭到後方車輛追撞，消防局接獲通報後，緊急派遣救護車到場處理，現場患者已經明顯死亡。

這輛白色的自小客車車頭明顯損毀，詳細情況警方正調查中。

這輛自小客車前方的車頭明顯損毀。記者郭政芬／翻攝
這輛自小客車前方的車頭明顯損毀。記者郭政芬／翻攝
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國道3號北上76.4K、位於新竹縣關西路段今天晚間發生車禍。記者郭政芬／翻攝
國道3號北上76.4K、位於新竹縣關西路段今天晚間發生車禍。記者郭政芬／翻攝
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車禍患者新竹

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