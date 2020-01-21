國道警租用緩撞車發揮功效首例 成功維護員警執勤安全

國道三號北向43公里昨晚發生4車擦撞車禍，員警排除路況準備撤離時，後方突然冒出1輛小轎車衝撞警方租用的緩撞車釀成二次事故，造成轎車車頭和緩撞車車尾設施全毀，幸好有緩撞車防護，4名員警與5名事故車駕駛、2名乘客均未受傷。

國道公路警察局交通科長張緯聖指出，依昨晚二次事故的肇事車損程度研判，當時若無緩撞車在車禍現場後方協助警戒維護，勢必直接衝撞執勤員警及前方事故當事人，造成難以估計的嚴重傷亡。

國道警方為此特別感謝警政署、內政部、行政院支持，於108年5月22日核准動支行政院第二預備金2759萬4千元，供國道警局租用緩撞車9輛，昨晚是去年8月13日啟用以來，第一次協助員警處理交通事故時後方警戒，有效保護現場人員安全，發揮防護功用的案例。

而交通部高速公路局目前租用近21輛緩撞車，用於道路維修施工等勤務，近期亦曾發生過5起二次追撞事故成功防護案例。今年度行政院亦核編預算，繼續協助國道警方辦理租用緩撞車。

國道警方表示，目前9輛緩撞車平均配置給9個外勤大隊使用，並與高速公路局合作，結合該局21個事故處理小組互相協調支援，以強化國道轄內緩撞車派遣效能，共同維護用路人行車安全。