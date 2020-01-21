新北雙鳳里長阻詐有功 侯友宜頒獎表揚「美賣喔」

新北市雙鳳里長潘素娥接獲里民通報，得知里內有詐欺車手出沒，第一時間通報轄區警方前往處理，成功協助員警抓到一名車手，今天獲市長侯友宜頒獎表揚。頒獎時，侯友宜還用台語稱讚「不錯喔！我們的里長帶頭做！」

潘素娥為地方服務多年，鄰里大小事都親力親為，除了積極爭取社區福利、替里民排解糾紛，遇到不公不義的事也會勇敢挺身而出，所以深受里民愛戴，不少民眾遇到問題或困難，第一時間都想到她。

去年10、11月間，潘素娥接獲里民通報，指里內有身穿黑衣黑褲、戴口罩的可疑男子出沒，對方手裡還拿著一個包包，疑似是詐騙集團車手。她一聽到里民形容的特徵，直覺事情不單純，一方面冷靜地勸里民離開現場，不要打草驚蛇，一方面打電話請勤區員警到場處理；可疑男子被逮後，在警方的勸說之下，最終也坦承車手身分。

阻詐有功，潘素娥謙虛表示「應該的」。見近年詐騙案件屢見不顯，她也有感而發，「除了長輩們要多聽多看，學著吸收新資訊自保，做子女的也應該要給長輩們多一點關懷，如此才能減少被騙的機會」。