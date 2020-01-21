嘉市這3組「測速闖紅燈相機」衝黃燈也可能被拍照受罰

嘉義市警局去年在3個路段，增設3組「測速及闖紅燈違規」固定式照相桿，取締交叉路口超速、闖紅燈行為，該組新設備特色為，綠、黃燈偵測用路人超速，紅燈則轉為闖紅燈照相，許多駕駛行經路口發現黃燈不願停車、加速踩油門通過，雖未闖紅燈反因超速被拍照取締。

嘉義市警方為提醒用路人遵守速限、不搶快，在19個路段設置固定式測速，及闖紅燈違規取締照相桿，去年取締最多路段前三名分別是，高鐵大道925號由西向東3366件；湖仔內路100號南向北2391件；高鐵大道四維路口（港坪國小旁）1516件。

「加速搶黃燈可能超速！」交通隊表示，去年在高鐵大道福義街口、湖仔內路100號、高鐵大道四維路口等3個路段，增設「測速及闖紅燈違規」固定式照相桿，新設備特色為，綠、黃燈偵測用路人超速行為，紅燈則轉為闖紅燈照相。

警方表示，許多駕駛行經交通號誌路口，看見黃燈會加速通過，或看見對向轉換紅燈，但自己車道號誌尚未轉為綠燈即搶快通過，都有可能被拍照取締，提醒駕駛注意這些細節，不要跟自已荷包過不去。