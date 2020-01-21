通緝犯衝撞警車逃逸 甜姐兒女警受傷送醫無礙

嘉義市陳姓通緝犯今天下午駕車遇警方盤查，逃逸至民生北路及蘭井街口，被警車前後包夾，陳拒絕停車受檢，先往前衝撞路過車輛，再倒車推撞後方警車、迴轉逃逸，1名騎機車追捕女警被撞傷，警方雖開6槍、射破陳嫌後車輪，陳仍駕車逃逸，警方持續圍捕中。

據了解，46歲陳嫌平時在嘉義市西區、嘉義縣民雄地區出入，有毒品前科、因違反藥事法等案被判刑未到案被通緝，女警蘇靖雅被陳嫌車輛撞倒，右手腕骨折、左腳擦傷，送醫救治後暫無大礙。

嘉義市警方今天下午約1時40分，發現陳嫌駕駛銀色自小客貨車牌怪異，並在南京、青年路口追逐攔查，警方一路追捕至民生北路、蘭井街口，陳嫌有意逆向從民生北路右轉蘭井街，被路過車輛擋住，遇長榮所警員蘇靖雅騎機車巡邏、協助攔查，陳嫌先衝撞前方路過民車，再倒車撞倒多輛機車、衝撞警車後迴轉逃逸。

警方表示，警員鄭棕瑋將警車長在陳嫌車輛後方，見陳嫌駕車衝撞、立即下車喝令陳下車、見陳嫌駕車逃逸，鄭棕瑋立即連續擊發6槍，射破陳嫌左後車輪，陳嫌仍駕車逃逸。