親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

武漢肺炎病例增列黃色警戒 雄獅湖北團2月底前全停退費

台灣淪陷！ 疾管署：國內出現首例武漢肺炎確診病例

通緝犯衝撞警車逃逸 甜姐兒女警受傷送醫無礙

2020-01-21 17:47聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義市陳姓通緝犯今天下午駕車遇警方盤查，逃逸至民生北路及蘭井街口，被警車前後包夾，陳拒絕停車受檢，先往前衝撞路過車輛，再倒車推撞後方警車、迴轉逃逸，1名騎機車追捕女警被撞傷，警方雖開6槍、射破陳嫌後車輪，陳仍駕車逃逸，警方持續圍捕中。

據了解，46歲陳嫌平時在嘉義市西區、嘉義縣民雄地區出入，有毒品前科、因違反藥事法等案被判刑未到案被通緝，女警蘇靖雅被陳嫌車輛撞倒，右手腕骨折、左腳擦傷，送醫救治後暫無大礙。

嘉義市警方今天下午約1時40分，發現陳嫌駕駛銀色自小客貨車牌怪異，並在南京、青年路口追逐攔查，警方一路追捕至民生北路、蘭井街口，陳嫌有意逆向從民生北路右轉蘭井街，被路過車輛擋住，遇長榮所警員蘇靖雅騎機車巡邏、協助攔查，陳嫌先衝撞前方路過民車，再倒車撞倒多輛機車、衝撞警車後迴轉逃逸。

警方表示，警員鄭棕瑋將警車長在陳嫌車輛後方，見陳嫌駕車衝撞、立即下車喝令陳下車、見陳嫌駕車逃逸，鄭棕瑋立即連續擊發6槍，射破陳嫌左後車輪，陳嫌仍駕車逃逸。

翁姓目擊者表示，當時行經蘭井街跟民生北路口正在停紅綠燈，該輛銀色休旅車要逆向通過，女警機車被撞倒，女警手腳疑似被夾傷。該銀色車輛強行倒車迴轉後，撞擊警車後逃逸。

甜姐兒女警蘇靖雅受傷、手腕骨折送醫無礙。記者卜敏正／翻攝
甜姐兒女警蘇靖雅受傷、手腕骨折送醫無礙。記者卜敏正／翻攝
分享
陳嫌倒車衝撞多輛機車。記者卜敏正／翻攝
陳嫌倒車衝撞多輛機車。記者卜敏正／翻攝
分享
甜姐兒女警蘇靖雅（右）受傷、手腕骨折送醫無礙。記者卜敏正／翻攝
甜姐兒女警蘇靖雅（右）受傷、手腕骨折送醫無礙。記者卜敏正／翻攝
分享
警車被擦撞受損。記者卜敏正／攝影
警車被擦撞受損。記者卜敏正／攝影
分享
甜姐兒女警蘇靖雅受傷、手腕骨折送醫無礙。記者卜敏正／翻攝
甜姐兒女警蘇靖雅受傷、手腕骨折送醫無礙。記者卜敏正／翻攝
分享
警用機車被撞倒、照後鏡受損。記者卜敏正／翻攝
警用機車被撞倒、照後鏡受損。記者卜敏正／翻攝
分享

嘉義通緝毒品警察

延伸閱讀

影／通緝犯衝撞警車逃逸 警方開6槍女警受傷

影／台版「石原聰美」女警走進商圈 宣傳三寶不...

影／女警版神力女超人 大玩「是在哈囉？」鄉民...

泰國殺陸籍妻箱屍案 嫌犯是台灣通緝犯

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

台東警方年前偵破跨國毒品案 起獲196塊海洛因磚

2020-01-21 16:15

誘殺房東還棄屍確定逃死！法官曾引「與惡」台詞批嫌犯

2020-01-21 16:31

家中不要堆滿雜物！高市消防拍幽默逗趣「儲女養成記」

2020-01-21 18:28

陸女永樂商場賣麵 今險遭老舊電梯故障奪命

2020-01-21 16:15

【即時短評】蘆洲車禍一致檢討硬體 但駕駛道德更重要

2020-01-21 15:43

爐火、電氣、鞭炮 注意避免過年火災三大危險

2020-01-21 15:41

影/機車大車常因「三寶」車禍遭殃 專家教你防禦駕駛

2020-01-21 15:13

萬華分屍案鄧女大馬出殯 家屬不打算提告求償

2020-01-21 14:55

阿嬤蒸饅頭變燒房子 還好住警器通報及時撲滅

2020-01-21 14:53

三輪自行車阿伯強闖平交道 自強號撞上受輕傷

2020-01-21 14:53

柴聯自強號撞到跨越平交道行人 佳冬站路線不通

2020-01-21 14:23

春節路況不用怕 楊梅警擬3交通重點

2020-01-21 12:53

獨／詐華僑牟利上億 不識字騙徒誇口：越聰明越好騙

2020-01-21 12:53

迪化街商圈驚傳女員工慘遭電梯夾頭 急救後恢復生命跡象

2020-01-21 12:29

公眾場所滋事6打1 高雄警首依妨害秩序新法送辦

2020-01-21 12:29

台中潭子火燒車驚見1焦屍 死者疑為陸軍中士

2020-01-21 12:10

虎頭山垃圾場大火燒12小時 消防動員200人撲滅

2020-01-21 12:09

稱孩子販毒被抓 楊梅警年節前護鈔阻詐

2020-01-21 11:50

影／台版「石原聰美」女警走進商圈 宣傳三寶不離身

2020-01-21 11:39

體恤民眾買菜停車不易 霧峰警派出所開門迎客

2020-01-21 11:36

影／警抓詐團歹徒 高雄保全「漏風」害警撲空白忙

2020-01-21 11:33

3歲女童玩煙花失蹤 警漏夜搜尋助返家

2020-01-21 11:04

士林夜市誤傳遭開槍 10惡煞丟鞭炮砸毀遊戲攤位

2020-01-21 09:58

影／緊急救護再進化 台南歸仁專責救護隊今成軍

2020-01-21 09:45

女開BMW上烘爐地拜拜 半途「發爐」幸無傷亡

2020-01-21 09:10

虎頭山垃圾場大火 桃園住戶整夜聞燒焦味難以入睡

2020-01-21 09:04

年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅

2020-01-21 08:28

辦公室遭搶 大狼狗全程大睡

2020-01-21 01:02

富家女親密片外流 男友幕後策畫勒索

2020-01-21 01:00

半年前才燒過虎頭山垃圾場大火 5樓高烈焰住戶驚嚇

2020-01-21 00:22

不服被檢舉交通違規 你可以這麼做

2020-01-20 22:19

女兒把媽媽的車借給男友人 結果火燒車還多1具焦屍

2020-01-20 22:08

實名檢舉後遺症？ 中市去年交通違規檢舉暴增16萬件

2020-01-20 21:33

陸空聯合搶救成功 梨山森林大火終獲控制

2020-01-20 18:59

轎車內放鐵桶引起火燒車 車內有人燒到焦黑難辨識

2020-01-20 18:50

老父坐輪椅來圍爐探視 明陽中學受刑生承諾重新做人

2020-01-20 18:04

拖吊車脫鉤致車衝進草叢 網笑：車主哭哭了

2020-01-20 17:21

「爸，我們回家！ 」 海山警協尋無名屍聽對話難忍鼻酸

2020-01-20 16:32

婦人情緒激動上嘉市府9樓 大批員警剛好在場救援

2020-01-20 15:36
看更多

熱門文章

獨／證據在這！楊蕙如網軍背後果然有「業主」

2020-01-21 10:14

王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

2020-01-21 10:02

邪教借竅驅魔15信徒遭殃 造成1死1失明13人受傷

2020-01-21 12:01

影／通緝犯衝撞警車逃逸 警方開6槍女警受傷

2020-01-21 15:12

獨／楊蕙如網軍戰術曝光：嘴砲後有記者會抄

2020-01-21 10:07

路邊活春宮 男主角被老婆押赴警局

2020-01-21 00:37

女開BMW上烘爐地拜拜 半途「發爐」幸無傷亡

2020-01-21 09:10

聽到管收 20分鐘籌足4千萬欠稅

2020-01-21 00:53

媒人買票他遭殃 苗縣議員張志宇悲情連兩屆當選無效

2020-01-21 11:29

年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅

2020-01-21 08:28

王嫌殺小燈泡獲無期 更一審：沒有判處死刑必要

2020-01-21 12:11

潤寅詐貸386億元案 負責人楊文虎今押解返台歸案

2020-01-21 09:44

迪化街商圈驚傳女員工慘遭電梯夾頭 急救後恢復生命跡象

2020-01-21 12:29

半年前才燒過虎頭山垃圾場大火 5樓高烈焰住戶驚嚇

2020-01-21 00:22

幼童才全部下完娃娃車 他疑癲癇發作追撞老師受輕傷

2020-01-20 19:05

獨／詐華僑牟利上億 不識字騙徒誇口：越聰明越好騙

2020-01-21 12:53

工程師買新房 邀女友人參觀竟獸性大發強壓上床

2020-01-21 12:55

獸夫威脅帶走貓 分居妻被硬上得逞

2020-01-20 20:52

不服被檢舉交通違規 你可以這麼做

2020-01-20 22:19

Uber女司機半夜載酒客 遭強吻抓胸獲賠20萬

2020-01-21 07:33

女兒把媽媽的車借給男友人 結果火燒車還多1具焦屍

2020-01-20 22:08

實名檢舉後遺症？ 中市去年交通違規檢舉暴增16萬件

2020-01-20 21:33

虎頭山垃圾場大火 桃園住戶整夜聞燒焦味難以入睡

2020-01-21 09:04

體恤民眾買菜停車不易 霧峰警派出所開門迎客

2020-01-21 11:36

萬華分屍案鄧女大馬出殯 家屬不打算提告求償

2020-01-21 14:55

轎車內放鐵桶引起火燒車 車內有人燒到焦黑難辨識

2020-01-20 18:50

辦公室遭搶 大狼狗全程大睡

2020-01-21 01:02

國中導師罵學生豬狗不如 法官依公然侮辱判拘役20天

2020-01-20 19:45

勒死長榮航空事務長仍判15年 死者弟妹錯愕

2020-01-21 10:35

影／台版「石原聰美」女警走進商圈 宣傳三寶不離身

2020-01-21 11:39

富家女親密片外流 男友幕後策畫勒索

2020-01-21 01:00

王嫌殺小燈泡判無期 律師肯定法院面對量刑理由

2020-01-21 14:08

楊蕙如案 「情人節」開庭

2020-01-21 01:04

影／躲酒駕用這招免罰9萬？警方回應了！

2020-01-21 15:41

潤寅案調查局在美佈天羅地網 主嫌楊文虎遭逮返台

2020-01-21 10:53

夫妻遠距離...雙人床下有「紅拖鞋」 她痛揭老公外遇

2020-01-21 11:40

小燈泡案更一審21日宣判 王嫌將不聆判

2020-01-20 19:55

籌不出600萬 陳慶男回家過年夢碎

2020-01-21 00:55

台中潭子火燒車驚見1焦屍 死者疑為陸軍中士

2020-01-21 12:10

未通過律師考試新制門檻提告 學生：考選部侵害工作權

2020-01-21 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top