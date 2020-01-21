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陸女永樂商場賣麵 今險遭老舊電梯故障奪命

2020-01-21 16:15聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市大同區永樂商場今早驚傳女子受困電梯，遭電梯內貨物壓中，失去呼吸心跳；消防員到場對她實施CPR，她恢復心跳後送醫治療，目前生命跡象穩定；據了解，女子本在麵攤工作，今早是到隔壁的倉庫取貨，搭電梯途中因電梯故障，被傾倒的貨物壓中。

警方調查，溫女（69歲）今天上午10點26分，搭電梯到隔壁承租的冷凍庫取貨，卻因電梯年久失修故障，整台電梯劇烈晃動，電梯內貨物傾倒，溫女遭貨物壓傷胸、肺及頭部。

溫女當場失去呼吸心跳，消防員獲報趕抵，立刻對溫女實施CPR急救，再將她送醫治療，所幸目前她生命跡象穩定。據了解，溫女早年從大陸嫁來台灣，平時在麵攤工作。

台北市大同區永樂商場今早驚傳女子受困電梯，遭電梯內貨物壓中顯奪命。 記者蔡翼謙／...
台北市大同區永樂商場今早驚傳女子受困電梯，遭電梯內貨物壓中顯奪命。 記者蔡翼謙／攝影
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電梯消防員

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