陸女永樂商場賣麵 今險遭老舊電梯故障奪命

相關新聞
台東警方年前偵破跨國毒品案 起獲196塊海洛因磚2020-01-21 16:15
誘殺房東還棄屍確定逃死！法官曾引「與惡」台詞批嫌犯2020-01-21 16:31
「微笑天使」江豚全球僅千隻 魂斷雲林許厝寮再少一隻2020-01-21 16:45
【即時短評】蘆洲車禍一致檢討硬體 但駕駛道德更重要2020-01-21 15:43
爐火、電氣、鞭炮 注意避免過年火災三大危險2020-01-21 15:41
影/機車大車常因「三寶」車禍遭殃 專家教你防禦駕駛2020-01-21 15:13
萬華分屍案鄧女大馬出殯 家屬不打算提告求償2020-01-21 14:55
阿嬤蒸饅頭變燒房子 還好住警器通報及時撲滅2020-01-21 14:53
三輪自行車阿伯強闖平交道 自強號撞上受輕傷2020-01-21 14:53
柴聯自強號撞到跨越平交道行人 佳冬站路線不通2020-01-21 14:23
春節路況不用怕 楊梅警擬3交通重點2020-01-21 12:53
獨／詐華僑牟利上億 不識字騙徒誇口：越聰明越好騙2020-01-21 12:53
迪化街商圈驚傳女員工慘遭電梯夾頭 急救後恢復生命跡象2020-01-21 12:29
公眾場所滋事6打1 高雄警首依妨害秩序新法送辦2020-01-21 12:29
台中潭子火燒車驚見1焦屍 死者疑為陸軍中士2020-01-21 12:10
虎頭山垃圾場大火燒12小時 消防動員200人撲滅2020-01-21 12:09
稱孩子販毒被抓 楊梅警年節前護鈔阻詐2020-01-21 11:50
影／台版「石原聰美」女警走進商圈 宣傳三寶不離身2020-01-21 11:39
體恤民眾買菜停車不易 霧峰警派出所開門迎客2020-01-21 11:36
影／警抓詐團歹徒 高雄保全「漏風」害警撲空白忙2020-01-21 11:33
3歲女童玩煙花失蹤 警漏夜搜尋助返家2020-01-21 11:04
士林夜市誤傳遭開槍 10惡煞丟鞭炮砸毀遊戲攤位2020-01-21 09:58
影／緊急救護再進化 台南歸仁專責救護隊今成軍2020-01-21 09:45
女開BMW上烘爐地拜拜 半途「發爐」幸無傷亡2020-01-21 09:10
虎頭山垃圾場大火 桃園住戶整夜聞燒焦味難以入睡2020-01-21 09:04
年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅2020-01-21 08:28
辦公室遭搶 大狼狗全程大睡2020-01-21 01:02
富家女親密片外流 男友幕後策畫勒索2020-01-21 01:00
半年前才燒過虎頭山垃圾場大火 5樓高烈焰住戶驚嚇2020-01-21 00:22
不服被檢舉交通違規 你可以這麼做2020-01-20 22:19
女兒把媽媽的車借給男友人 結果火燒車還多1具焦屍2020-01-20 22:08
實名檢舉後遺症？ 中市去年交通違規檢舉暴增16萬件2020-01-20 21:33
陸空聯合搶救成功 梨山森林大火終獲控制2020-01-20 18:59
轎車內放鐵桶引起火燒車 車內有人燒到焦黑難辨識2020-01-20 18:50
老父坐輪椅來圍爐探視 明陽中學受刑生承諾重新做人2020-01-20 18:04
拖吊車脫鉤致車衝進草叢 網笑：車主哭哭了2020-01-20 17:21
「爸，我們回家！ 」 海山警協尋無名屍聽對話難忍鼻酸2020-01-20 16:32
婦人情緒激動上嘉市府9樓 大批員警剛好在場救援2020-01-20 15:36
台鐵潮州機場工地無防墜網 多項公安缺失遭罰63萬2020-01-20 14:36
熱門文章
獨／證據在這！楊蕙如網軍背後果然有「業主」2020-01-21 10:14
王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期2020-01-21 10:02
邪教借竅驅魔15信徒遭殃 造成1死1失明13人受傷2020-01-21 12:01
影／通緝犯衝撞警車逃逸 警方開6槍女警受傷2020-01-21 15:12
獨／楊蕙如網軍戰術曝光：嘴砲後有記者會抄2020-01-21 10:07
路邊活春宮 男主角被老婆押赴警局2020-01-21 00:37
女開BMW上烘爐地拜拜 半途「發爐」幸無傷亡2020-01-21 09:10
聽到管收 20分鐘籌足4千萬欠稅2020-01-21 00:53
年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅2020-01-21 08:28
媒人買票他遭殃 苗縣議員張志宇悲情連兩屆當選無效2020-01-21 11:29
迪化街商圈驚傳女員工慘遭電梯夾頭 急救後恢復生命跡象2020-01-21 12:29
潤寅詐貸386億元案 負責人楊文虎今押解返台歸案2020-01-21 09:44
王嫌殺小燈泡獲無期 更一審：沒有判處死刑必要2020-01-21 12:11
半年前才燒過虎頭山垃圾場大火 5樓高烈焰住戶驚嚇2020-01-21 00:22
幼童才全部下完娃娃車 他疑癲癇發作追撞老師受輕傷2020-01-20 19:05
恐怖情人復合不成 前女友竟遭勒頸強制性交2020-01-20 17:46
獨／詐華僑牟利上億 不識字騙徒誇口：越聰明越好騙2020-01-21 12:53
獸夫威脅帶走貓 分居妻被硬上得逞2020-01-20 20:52
Uber女司機半夜載酒客 遭強吻抓胸獲賠20萬2020-01-21 07:33
不服被檢舉交通違規 你可以這麼做2020-01-20 22:19
工程師買新房 邀女友人參觀竟獸性大發強壓上床2020-01-21 12:55
女兒把媽媽的車借給男友人 結果火燒車還多1具焦屍2020-01-20 22:08
實名檢舉後遺症？ 中市去年交通違規檢舉暴增16萬件2020-01-20 21:33
虎頭山垃圾場大火 桃園住戶整夜聞燒焦味難以入睡2020-01-21 09:04
轎車內放鐵桶引起火燒車 車內有人燒到焦黑難辨識2020-01-20 18:50
辦公室遭搶 大狼狗全程大睡2020-01-21 01:02
國中導師罵學生豬狗不如 法官依公然侮辱判拘役20天2020-01-20 19:45
留言