親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

整理包／武漢肺炎累計四死 跟SARS差別在哪？疫情、預防方法一次看

【即時短評】蘆洲車禍一致檢討硬體 但駕駛道德更重要

2020-01-21 15:43聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區前天發生二車碰撞殃及無辜過馬路的女童造成傷重不治，一場車禍造成三個家庭難過年，事發後包括居民、里長、議員、立委都跳出來一致要求檢討交通設施，方向固然沒錯，但這場悲劇更關鍵的肇因在人，駕駛道德若未提升，再多硬體改善也枉然。

這次車禍最主要肇因，是駛出巷口的轎車搶快不禮讓幹道車先行，遇上違規在限速50公里市區路段至少飆到七、八十的超速休旅車，發生碰撞波及並未違規過馬路的小女孩，直接疏失就是駕駛道德偏差，人的行為。

環堤大道是蘆洲區發生死亡車禍率最高的道路，事後各界要求在事故地點檢討交通硬體設施，要求重新規劃警示標誌標線，甚至批評當初民眾為了方便過馬路，要求在分隔島開設的缺口，檢討方向都正確。

但是換個方向思考，該路段經過密集住宅區，一共有21個大小巷口，就算全部增設紅綠燈、斑馬線、測速照相機，也擋不了1個違規自私冒失鬼。要知道路是死的，人和車是活動的，回首歷年國道、快速公路、市區道路每一件重大車禍，幾乎都和人為疏失有關。

路政單位的交通安全宣導從沒少過，硬體設計缺失也應持續修正，但是當你我握上方向盤踏下油門，有多少人還記得當初駕訓班都會上的「駕駛道德」課，教你要養成「利他」的駕駛習慣，遵守交通規則只是最基本要求，每個人都應自我檢討駕駛行為，不要再害人了。

蘆洲奪命車禍，各界一致要求改善交通設施，但自私的駕駛行為更應被檢討。記者林昭彰／...
蘆洲奪命車禍，各界一致要求改善交通設施，但自私的駕駛行為更應被檢討。記者林昭彰／翻攝
分享
2個自私的駕駛行為，奪走無辜女童生命。記者林昭彰／翻攝
2個自私的駕駛行為，奪走無辜女童生命。記者林昭彰／翻攝
分享

車禍

延伸閱讀

春節行的安全 平鎮警加強檢視巷道口交通設施

蘆洲女童命喪車禍 侯友宜：虛心的檢討

超速行車影像曝光 蘆洲恐怖車禍波及女童喪命

影／館長蘆洲發雞排人潮爆滿 馬路車塞爆小孩也...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

台東警方年前偵破跨國毒品案 起獲196塊海洛因磚

2020-01-21 16:15

誘殺房東還棄屍確定逃死！法官曾引「與惡」台詞批嫌犯

2020-01-21 16:31

「微笑天使」江豚全球僅千隻 魂斷雲林許厝寮再少一隻

2020-01-21 16:45

陸女永樂商場賣麵 今險遭老舊電梯故障奪命

2020-01-21 16:15

爐火、電氣、鞭炮 注意避免過年火災三大危險

2020-01-21 15:41

影/機車大車常因「三寶」車禍遭殃 專家教你防禦駕駛

2020-01-21 15:13

萬華分屍案鄧女大馬出殯 家屬不打算提告求償

2020-01-21 14:55

阿嬤蒸饅頭變燒房子 還好住警器通報及時撲滅

2020-01-21 14:53

三輪自行車阿伯強闖平交道 自強號撞上受輕傷

2020-01-21 14:53

柴聯自強號撞到跨越平交道行人 佳冬站路線不通

2020-01-21 14:23

春節路況不用怕 楊梅警擬3交通重點

2020-01-21 12:53

獨／詐華僑牟利上億 不識字騙徒誇口：越聰明越好騙

2020-01-21 12:53

迪化街商圈驚傳女員工慘遭電梯夾頭 急救後恢復生命跡象

2020-01-21 12:29

公眾場所滋事6打1 高雄警首依妨害秩序新法送辦

2020-01-21 12:29

台中潭子火燒車驚見1焦屍 死者疑為陸軍中士

2020-01-21 12:10

虎頭山垃圾場大火燒12小時 消防動員200人撲滅

2020-01-21 12:09

稱孩子販毒被抓 楊梅警年節前護鈔阻詐

2020-01-21 11:50

影／台版「石原聰美」女警走進商圈 宣傳三寶不離身

2020-01-21 11:39

體恤民眾買菜停車不易 霧峰警派出所開門迎客

2020-01-21 11:36

影／警抓詐團歹徒 高雄保全「漏風」害警撲空白忙

2020-01-21 11:33

3歲女童玩煙花失蹤 警漏夜搜尋助返家

2020-01-21 11:04

士林夜市誤傳遭開槍 10惡煞丟鞭炮砸毀遊戲攤位

2020-01-21 09:58

影／緊急救護再進化 台南歸仁專責救護隊今成軍

2020-01-21 09:45

女開BMW上烘爐地拜拜 半途「發爐」幸無傷亡

2020-01-21 09:10

虎頭山垃圾場大火 桃園住戶整夜聞燒焦味難以入睡

2020-01-21 09:04

年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅

2020-01-21 08:28

辦公室遭搶 大狼狗全程大睡

2020-01-21 01:02

富家女親密片外流 男友幕後策畫勒索

2020-01-21 01:00

半年前才燒過虎頭山垃圾場大火 5樓高烈焰住戶驚嚇

2020-01-21 00:22

不服被檢舉交通違規 你可以這麼做

2020-01-20 22:19

女兒把媽媽的車借給男友人 結果火燒車還多1具焦屍

2020-01-20 22:08

實名檢舉後遺症？ 中市去年交通違規檢舉暴增16萬件

2020-01-20 21:33

陸空聯合搶救成功 梨山森林大火終獲控制

2020-01-20 18:59

轎車內放鐵桶引起火燒車 車內有人燒到焦黑難辨識

2020-01-20 18:50

老父坐輪椅來圍爐探視 明陽中學受刑生承諾重新做人

2020-01-20 18:04

拖吊車脫鉤致車衝進草叢 網笑：車主哭哭了

2020-01-20 17:21

「爸，我們回家！ 」 海山警協尋無名屍聽對話難忍鼻酸

2020-01-20 16:32

婦人情緒激動上嘉市府9樓 大批員警剛好在場救援

2020-01-20 15:36

台鐵潮州機場工地無防墜網 多項公安缺失遭罰63萬

2020-01-20 14:36
看更多

熱門文章

獨／證據在這！楊蕙如網軍背後果然有「業主」

2020-01-21 10:14

王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

2020-01-21 10:02

邪教借竅驅魔15信徒遭殃 造成1死1失明13人受傷

2020-01-21 12:01

影／通緝犯衝撞警車逃逸 警方開6槍女警受傷

2020-01-21 15:12

獨／楊蕙如網軍戰術曝光：嘴砲後有記者會抄

2020-01-21 10:07

路邊活春宮 男主角被老婆押赴警局

2020-01-21 00:37

女開BMW上烘爐地拜拜 半途「發爐」幸無傷亡

2020-01-21 09:10

聽到管收 20分鐘籌足4千萬欠稅

2020-01-21 00:53

年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅

2020-01-21 08:28

媒人買票他遭殃 苗縣議員張志宇悲情連兩屆當選無效

2020-01-21 11:29

迪化街商圈驚傳女員工慘遭電梯夾頭 急救後恢復生命跡象

2020-01-21 12:29

潤寅詐貸386億元案 負責人楊文虎今押解返台歸案

2020-01-21 09:44

王嫌殺小燈泡獲無期 更一審：沒有判處死刑必要

2020-01-21 12:11

半年前才燒過虎頭山垃圾場大火 5樓高烈焰住戶驚嚇

2020-01-21 00:22

幼童才全部下完娃娃車 他疑癲癇發作追撞老師受輕傷

2020-01-20 19:05

恐怖情人復合不成 前女友竟遭勒頸強制性交

2020-01-20 17:46

獨／詐華僑牟利上億 不識字騙徒誇口：越聰明越好騙

2020-01-21 12:53

獸夫威脅帶走貓 分居妻被硬上得逞

2020-01-20 20:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top