【即時短評】蘆洲車禍一致檢討硬體 但駕駛道德更重要

新北市蘆洲區前天發生二車碰撞殃及無辜過馬路的女童造成傷重不治，一場車禍造成三個家庭難過年，事發後包括居民、里長、議員、立委都跳出來一致要求檢討交通設施，方向固然沒錯，但這場悲劇更關鍵的肇因在人，駕駛道德若未提升，再多硬體改善也枉然。

這次車禍最主要肇因，是駛出巷口的轎車搶快不禮讓幹道車先行，遇上違規在限速50公里市區路段至少飆到七、八十的超速休旅車，發生碰撞波及並未違規過馬路的小女孩，直接疏失就是駕駛道德偏差，人的行為。

環堤大道是蘆洲區發生死亡車禍率最高的道路，事後各界要求在事故地點檢討交通硬體設施，要求重新規劃警示標誌標線，甚至批評當初民眾為了方便過馬路，要求在分隔島開設的缺口，檢討方向都正確。

但是換個方向思考，該路段經過密集住宅區，一共有21個大小巷口，就算全部增設紅綠燈、斑馬線、測速照相機，也擋不了1個違規自私冒失鬼。要知道路是死的，人和車是活動的，回首歷年國道、快速公路、市區道路每一件重大車禍，幾乎都和人為疏失有關。