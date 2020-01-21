影/機車大車常因「三寶」車禍遭殃 專家教你防禦駕駛

馬路上永遠不缺「駕駛三寶」，許多職業駕駛人與民眾明明遵守交通規則，但行駛在馬路上依舊經常會發生意外。公路總局嘉義區監理所今天在台南市開辦「南區機動車駕駛訓練教學示範觀摩會」，講解各種路況與因應之道。宏佳騰機車駕駛講師陳永凱說，這是駕駛人的無奈，有時往往一次意外，就造成長期甚至終身困境，只能「小心再小心」，正確的駕駛觀念能讓風險降到最低。

「為提高民眾參與機車駕訓意願，並鼓勵駕訓班廣設普通重型機車訓練班別，以提升機車駕駛安全」，嘉義區監理所台南監理站今天在仁德區大台南駕訓班舉辦「教學示範觀摩會」，邀請雲嘉南各地區駕訓班成員代表參加，希望提升普通重型機車駕駛訓練制度，呼籲民眾參與機車駕駛訓練，相關內容可以上監理所官網查看。

嘉義區監理所表示，公路總局今年度再度擴大辦理機車駕駛訓練補助計畫，補助金額由1000元提高至1300元，名額10000名，期間自1月1日至11月30日止，而為鼓勵民眾參加機車駕訓，嘉義區監理所今年「異業合作」找來宏佳騰機車、參與普重機訓練駕訓班合作，此次觀摩會邀請南部各地區監理機關及各轄區駕駛訓練班參加，也安排宏佳騰講師實地講授機車防禦駕駛、現實道路混合車流應變等課程。

嘉義區監理所指出，統計顯示108年參與機車駕駛訓練學員，機車違規率僅占2.99%，而未經駕訓班訓練取得機車駕照，違規率高達10.08%，為提升民眾參與機車駕駛訓練制度意願，降低機車事故意外，公路總局持續辦理並加碼機車駕訓補助措施，只要報名駕訓班駕駛訓練，考取駕照後即可獲得1300元補助，並已於1月1日上路。