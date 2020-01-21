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影／嘉市通緝犯開車撞傷警 警開6槍嫌犯仍逃逸

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小刑警查命案 揪出誰殺死了魔術師

2020-01-21 15:10聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

刑警的工作內容原來是這樣！桃園市八德分局今日和桃園市愛陪伴親子教育協會一同舉辦刑警體驗營，有別於一般的體驗營，這次特別設計劇情式闖關活動，讓說書人講解背景故事，帶領小朋友進入劇情，現場分為7個關卡，更設有刑案現場，每關皆藏有犯案證據、破案線索，由警察從旁輔導小朋友偵破刑案。

八德警分局今日舉辦「109年寒假少年活動-破案高手尖端刑警體驗營」，帶領78名年紀介於國小五年級至國中三年級的學生闖關，加上家長、志工及警察等人，總計約有200多人一同參與。活動有別以往被動式體驗，以故事「魔術師之死」開啟序幕，由警察扮演說書人，向小朋友講解案發過程的故事背景，在虛擬故事中，舉行派對時有一名魔術師死亡，而有6名不同職業的民眾涉有重嫌，接下來須由小朋友透過闖關抽絲剝繭出兇手。

7個關卡中分別有鑑識工作，採集指紋、鞋印、檢測血跡辨別凶器、模擬調閱監視器查緝可疑車輛、實際射擊等，小朋友可以從各關卡中細細觀察，尋找刑案現場發現的隱藏訊息，比如說，若小朋友在刑案現場找到毛髮，則警察會給出一張DNA卡片，倘若小朋友並沒有發現，就會錯失這條訊息，相當刺激燒腦。

就讀五年級的倪華偉表示，自己很喜歡看推理的劇，他認為警察可以追緝嫌犯、保護大眾，因此未來很想當一名警察，談及最喜歡的關卡，他說，最喜歡實際射擊，因為穿上警察衣服、拿上槍涉及的感覺非常刺激；媽媽江夙慧說，對於兒子未來想當一名警察感到非常開心，過去她曾想從警，卻在考試時失利，未能如願，現在看到兒子和自己當初的夢想一樣，有種孩子能替自己完成未完成夢想的感覺，另外她還說，這活動相當有意義，希望可以多舉辦。

八德警分局偵查隊長劉淑卿提醒，青少年在寒假期間易受不法分子吸收、引誘，寒假打工也須慎選雇主，避免被詐騙受害，提醒家長留意子女有無異常狀況，如出手濶綽、金錢來源交待不清、精神狀況不穩等狀況，即時導正孩子偏差行為。此外，八德警分局交通組也趁營隊期間宣導交通安全，交通組長姜葉源呼籲民眾，過年假期親友相聚難免小酌，不過務必記得「酒後不開車」以策安全，警方也會落實取締、確保民眾的安全。

桃園市八德分局今日和桃園市愛陪伴親子教育協會一同舉辦刑警體驗營，特別設計劇情式闖...
桃園市八德分局今日和桃園市愛陪伴親子教育協會一同舉辦刑警體驗營，特別設計劇情式闖關活動，讓小朋友更能深入劇情，在刑案現場中扮演小偵探，和警察一同偵破刑案。記者陳夢茹／攝影
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桃園市八德分局今日和桃園市愛陪伴親子教育協會一同舉辦刑警體驗營，特別設計劇情式闖...
桃園市八德分局今日和桃園市愛陪伴親子教育協會一同舉辦刑警體驗營，特別設計劇情式闖關活動，讓小朋友更能深入劇情，在刑案現場中扮演小偵探，和警察一同偵破刑案。記者陳夢茹／攝影
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警察寒假推理

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