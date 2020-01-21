阿嬤蒸饅頭變燒房子 還好住警器通報及時撲滅

嘉義市王姓阿嬤今天上午在家中蒸饅頭，疑水蒸乾後引發火警，鍋具一片焦黑。圖／嘉義市消防局提供 分享 facebook 嘉義市王姓阿嬤今天上午在家中蒸饅頭，疑水蒸乾後引發火警，火勢一度燒到天花板，加上連棟建築物屋頂相通，煙隨著屋頂迅速竄到隔壁棟，幸好住戶安裝住警器發揮功效，偵測濃煙、產生高分貝警報聲響，鄰居打119報案、撲滅火勢，避免憾事發生。

嘉義市消防局今天上午8時許接獲民眾報案，指稱林森東路某住宅內冒出濃煙，立即派遣第二消防大隊後湖、蘭潭、東區、文化分隊馳援搶救，後湖分隊到場後，空氣中瀰漫燒焦味道，民眾在外圍觀、指引，某住宅屋頂上冒出陣陣白煙，經消防員入內發現郭具周邊一片焦黑，確認是炊事不慎，並成功救出王姓老婦。

王姓老婦救出後坐在鄰居家中並未受傷，但因驚恐過度十分難過、獨自落淚，表示原本在蒸饅頭，可能是水放太少，不知道怎麼就燒起來，火勢一度燒到天花板，現場濃煙密布，還好鄰居聞到燒焦味，加上聽到住宅用警報器發出強烈警示音，鄰居立即協助將火撲滅，大家不斷慶幸「還好有裝住警器」。