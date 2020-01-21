親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

影／嘉市通緝犯開車撞傷警 警開6槍嫌犯仍逃逸

感人！星宇航空首航廣告曝光 張國煒用9字致敬父親

阿嬤蒸饅頭變燒房子 還好住警器通報及時撲滅

2020-01-21 14:53聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義市王姓阿嬤今天上午在家中蒸饅頭，疑水蒸乾後引發火警，鍋具一片焦黑。圖／嘉義市...
嘉義市王姓阿嬤今天上午在家中蒸饅頭，疑水蒸乾後引發火警，鍋具一片焦黑。圖／嘉義市消防局提供
分享
嘉義市王姓阿嬤今天上午在家中蒸饅頭，疑水蒸乾後引發火警，火勢一度燒到天花板，加上連棟建築物屋頂相通，煙隨著屋頂迅速竄到隔壁棟，幸好住戶安裝住警器發揮功效，偵測濃煙、產生高分貝警報聲響，鄰居打119報案、撲滅火勢，避免憾事發生。

嘉義市消防局今天上午8時許接獲民眾報案，指稱林森東路某住宅內冒出濃煙，立即派遣第二消防大隊後湖、蘭潭、東區、文化分隊馳援搶救，後湖分隊到場後，空氣中瀰漫燒焦味道，民眾在外圍觀、指引，某住宅屋頂上冒出陣陣白煙，經消防員入內發現郭具周邊一片焦黑，確認是炊事不慎，並成功救出王姓老婦。

王姓老婦救出後坐在鄰居家中並未受傷，但因驚恐過度十分難過、獨自落淚，表示原本在蒸饅頭，可能是水放太少，不知道怎麼就燒起來，火勢一度燒到天花板，現場濃煙密布，還好鄰居聞到燒焦味，加上聽到住宅用警報器發出強烈警示音，鄰居立即協助將火撲滅，大家不斷慶幸「還好有裝住警器」。

嘉義市消防局說，家中有獨居老人、低收入戶、中低收入戶、身心障礙者及65歲以上年長者，皆可在嘉義市各消防分隊申請補助，免費安裝住宅用火災警報器，透過火災警報器所發出高分貝聲響，可達到早期預警，從容逃生目的。

嘉義市王姓阿嬤今天上午在家中蒸饅頭，疑水蒸乾後引發火警，連棟建築物屋頂相通，煙隨...
嘉義市王姓阿嬤今天上午在家中蒸饅頭，疑水蒸乾後引發火警，連棟建築物屋頂相通，煙隨著屋頂迅速竄到隔壁棟，幸好住警器發揮功效。圖／嘉義市消防局提供
分享

嘉義低收入戶火災

延伸閱讀

平安過好年 內政部籲春節小心爐火

虎頭山垃圾場大火燒12小時 消防動員200人...

年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅

房屋租學生 新北強制裝住警器 議會三讀通過

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

三輪自行車阿伯強闖平交道 自強號撞上受輕傷

2020-01-21 14:53

萬華分屍案鄧女大馬出殯 家屬不打算提告求償

2020-01-21 14:55

警界吳怡農詢問度高 春安宣導影片擔綱演出超吸睛

2020-01-21 13:55

公石虎疑中獸鋏 左前肢壞死遭截肢

2020-01-21 15:23

影/機車大車常因「三寶」車禍遭殃 專家教你防禦駕駛

2020-01-21 15:13

小刑警查命案 揪出誰殺死了魔術師

2020-01-21 15:10

柴聯自強號撞到跨越平交道行人 佳冬站路線不通

2020-01-21 14:23

春節路況不用怕 楊梅警擬3交通重點

2020-01-21 12:53

獨／詐華僑牟利上億 不識字騙徒誇口：越聰明越好騙

2020-01-21 12:53

迪化街商圈驚傳女員工慘遭電梯夾頭 急救後恢復生命跡象

2020-01-21 12:29

公眾場所滋事6打1 高雄警首依妨害秩序新法送辦

2020-01-21 12:29

台中潭子火燒車驚見1焦屍 死者疑為陸軍中士

2020-01-21 12:10

虎頭山垃圾場大火燒12小時 消防動員200人撲滅

2020-01-21 12:09

稱孩子販毒被抓 楊梅警年節前護鈔阻詐

2020-01-21 11:50

影／台版「石原聰美」女警走進商圈 宣傳三寶不離身

2020-01-21 11:39

體恤民眾買菜停車不易 霧峰警派出所開門迎客

2020-01-21 11:36

影／警抓詐團歹徒 高雄保全「漏風」害警撲空白忙

2020-01-21 11:33

3歲女童玩煙花失蹤 警漏夜搜尋助返家

2020-01-21 11:04

士林夜市誤傳遭開槍 10惡煞丟鞭炮砸毀遊戲攤位

2020-01-21 09:58

影／緊急救護再進化 台南歸仁專責救護隊今成軍

2020-01-21 09:45

女開BMW上烘爐地拜拜 半途「發爐」幸無傷亡

2020-01-21 09:10

虎頭山垃圾場大火 桃園住戶整夜聞燒焦味難以入睡

2020-01-21 09:04

年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅

2020-01-21 08:28

辦公室遭搶 大狼狗全程大睡

2020-01-21 01:02

富家女親密片外流 男友幕後策畫勒索

2020-01-21 01:00

半年前才燒過虎頭山垃圾場大火 5樓高烈焰住戶驚嚇

2020-01-21 00:22

不服被檢舉交通違規 你可以這麼做

2020-01-20 22:19

女兒把媽媽的車借給男友人 結果火燒車還多1具焦屍

2020-01-20 22:08

實名檢舉後遺症？ 中市去年交通違規檢舉暴增16萬件

2020-01-20 21:33

陸空聯合搶救成功 梨山森林大火終獲控制

2020-01-20 18:59

轎車內放鐵桶引起火燒車 車內有人燒到焦黑難辨識

2020-01-20 18:50

老父坐輪椅來圍爐探視 明陽中學受刑生承諾重新做人

2020-01-20 18:04

拖吊車脫鉤致車衝進草叢 網笑：車主哭哭了

2020-01-20 17:21

「爸，我們回家！ 」 海山警協尋無名屍聽對話難忍鼻酸

2020-01-20 16:32

婦人情緒激動上嘉市府9樓 大批員警剛好在場救援

2020-01-20 15:36

台鐵潮州機場工地無防墜網 多項公安缺失遭罰63萬

2020-01-20 14:36

中埔女檳榔工熬夜工作 騎車返家路上疑逆向撞轎車亡

2020-01-20 14:35

國道三號鶯歌路段 5車連環追撞大塞車

2020-01-20 14:14

國道3號52.5K處5車連環撞 1車遭擠壓變形

2020-01-20 13:59
看更多

熱門文章

獨／證據在這！楊蕙如網軍背後果然有「業主」

2020-01-21 10:14

王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

2020-01-21 10:02

網軍案楊蕙如不認罪 法官2月14日傳她開庭

2020-01-20 16:16

邪教借竅驅魔15信徒遭殃 造成1死1失明13人受傷

2020-01-21 12:01

勞檢員勒索收賄百萬元 認罪一審判14年10月

2020-01-20 16:44

路邊活春宮 男主角被老婆押赴警局

2020-01-21 00:37

獨／楊蕙如網軍戰術曝光：嘴砲後有記者會抄

2020-01-21 10:07

女開BMW上烘爐地拜拜 半途「發爐」幸無傷亡

2020-01-21 09:10

聽到管收 20分鐘籌足4千萬欠稅

2020-01-21 00:53

年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅

2020-01-21 08:28

媒人買票他遭殃 苗縣議員張志宇悲情連兩屆當選無效

2020-01-21 11:29

迪化街商圈驚傳女員工慘遭電梯夾頭 急救後恢復生命跡象

2020-01-21 12:29

潤寅詐貸386億元案 負責人楊文虎今押解返台歸案

2020-01-21 09:44

半年前才燒過虎頭山垃圾場大火 5樓高烈焰住戶驚嚇

2020-01-21 00:22

幼童才全部下完娃娃車 他疑癲癇發作追撞老師受輕傷

2020-01-20 19:05

王嫌殺小燈泡獲無期 更一審：沒有判處死刑必要

2020-01-21 12:11

老翁跌下床醫師兒告看護 10秒衝進房獲不起訴

2020-01-20 15:37

恐怖情人復合不成 前女友竟遭勒頸強制性交

2020-01-20 17:46

獨／詐華僑牟利上億 不識字騙徒誇口：越聰明越好騙

2020-01-21 12:53

婦人情緒激動上嘉市府9樓 大批員警剛好在場救援

2020-01-20 15:36

獸夫威脅帶走貓 分居妻被硬上得逞

2020-01-20 20:52

Uber女司機半夜載酒客 遭強吻抓胸獲賠20萬

2020-01-21 07:33

不服被檢舉交通違規 你可以這麼做

2020-01-20 22:19

「爸，我們回家！ 」 海山警協尋無名屍聽對話難忍鼻酸

2020-01-20 16:32

女兒把媽媽的車借給男友人 結果火燒車還多1具焦屍

2020-01-20 22:08

實名檢舉後遺症？ 中市去年交通違規檢舉暴增16萬件

2020-01-20 21:33

工程師買新房 邀女友人參觀竟獸性大發強壓上床

2020-01-21 12:55

轎車內放鐵桶引起火燒車 車內有人燒到焦黑難辨識

2020-01-20 18:50

辦公室遭搶 大狼狗全程大睡

2020-01-21 01:02

虎頭山垃圾場大火 桃園住戶整夜聞燒焦味難以入睡

2020-01-21 09:04

國中導師罵學生豬狗不如 法官依公然侮辱判拘役20天

2020-01-20 19:45

影／通緝犯衝撞警車逃逸 警方開6槍女警受傷

2020-01-21 15:12

老父坐輪椅來圍爐探視 明陽中學受刑生承諾重新做人

2020-01-20 18:04

勒死長榮航空事務長仍判15年 死者弟妹錯愕

2020-01-21 10:35

超噁！公車怪客腳趾鑽椅縫戳美眉屁屁 性騷擾起訴

2020-01-20 17:34

富家女親密片外流 男友幕後策畫勒索

2020-01-21 01:00

夫妻遠距離...雙人床下有「紅拖鞋」 她痛揭老公外遇

2020-01-21 11:40

潤寅案調查局在美佈天羅地網 主嫌楊文虎遭逮返台

2020-01-21 10:53

籌不出600萬 陳慶男回家過年夢碎

2020-01-21 00:55

楊蕙如案 「情人節」開庭

2020-01-21 01:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top