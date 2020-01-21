竹市小萌警出動 守護風城安心過好年

新竹市警局為宣導春節期間警方針對民眾居家、財產安全維護服務以及各項交通疏導措施，找來帥氣警察、小萌警，搭配幽默詼諧的動作及文字拍攝一系列宣導照片。圖／警方提供 分享 facebook 農曆春節將至，新竹市警局為宣導春節期間警方針對民眾居家、財產安全維護服務以及各項交通疏導措施，找來帥氣警察、小萌警，搭配幽默詼諧的動作及文字拍攝一系列宣導照片，包括找來擅長書法的員警書寫「錢鼠不完」、「左轉有貓」、「偷鼠忌器」春聯來代表警方春節期間三大工作主軸「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」。

市警局指出，「錢鼠不完」是指警方將透過預防犯罪宣導銀行、超商合作提醒民眾各類詐騙手法，如有疑問可撥打165防詐騙專線查證，以守護自身財產安全，錢數不完。「左轉有貓」則以竹市易壅塞路段交通疏導措施為發想，台15線在1月23、26日9時至12時實施禁止左轉措施，以避免車流回堵，沿線並設有告示牌提醒用路人。「偷鼠忌器」希望民眾出外遊玩時務必注意家中門窗上鎖，並隨身攜帶財物，及將車輛停放在有監視器之處，避免宵小之禍。

市警局長鄧學鑫指出，在交通方面，警方將採機動、彈性與即時交通疏導為手段，在竹市重要交通樞紐及易肇事路段加強稽查及防制作為，有效疏導交通並降低肇事率，並成立交通監控中心，將易壅塞路段路口監視器畫面整合，進行即時路口監控（e視訊巡邏），一旦發現交通壅塞，立即派員機動前往疏處，全力維護春節期間交通。

為民服務部分，警方將提供協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護，強化居家安全、失蹤人口返家團圓及結合民力服務社區等工作。另外，春節期間如需提領鉅額款項時，也可向警方申請協助護送。