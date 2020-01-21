春節路況不用怕 楊梅警擬3交通重點

桃園市政府警察局楊梅分局為紓解1月23日至29日春節連續假期的車潮，依據往年經驗，將本次交通重點分為採購年貨、假期旅遊及返鄉車流等3大項。

一、採購年貨：採買年貨人潮，自連假前一週（1月20至22日）開始，因應傳統習俗，轄內楊梅第一、第二、埔心、新屋中正路等傳統市場及永安漁港、大賣場（愛買）、將湧入大量人潮、車流，影響周邊交通，為維護交通秩序，楊梅警分局加強交通疏導，並勸導民眾切勿違規停車，讓民眾能開開心心，順利採買年貨。

二、返鄉車潮：研究春節連續假期，交通尖峰時段將集中於1月22日下班至24日除夕，屆時國道1號楊梅交流道、幼獅交流道及校前路交流道、楊梅、埔心火車站等旅運處所周邊，將湧現大批車潮，為分散車流，市民可多利用國道夜間免收費時段（0至5時），以避開返鄉尖峰時段。

三、假期旅遊：因應出遊車潮，轄內著名景點埔心牧場、永安漁港、綠色隧道；著名廟宇、楊梅錫福宮、奉天宮、三元宮、新屋八路財神廟等，今年研判仍將持續吸引大量人潮前往參拜，尤其大年初一至初四，前往永安漁港及綠色隧道的出遊、結合祈福人潮，勢必帶人車潮，建議前往永安漁港之遊客可行駛替代道路、臺15線及臺61線等。