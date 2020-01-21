士林夜市鬥毆 警掌握犯嫌追緝

士林夜市新市場今天凌晨發生鬥毆，北市警方獲報後立即派員到場處理，發現現場攤位被破壞，且一名高姓員工右腳踝有刀傷，立即協助送醫，現已掌握涉案車輛及部分犯嫌身分追緝。

台北市警察局士林分局今天凌晨零時15分許接獲通報，指士林夜市新市場發生鬥毆事件，隨即通報警網前往處理，到場發現攤位攤架遭人破壞且物品散落，同時還有一名高姓員工的右腳踝被利刃劃傷，立即協助送醫救護。

雖然加害人已逃離現場，警方經調閱監視器發現，其中一名犯嫌有丟擲鞭炮，經鑑識人員到場但未發現槍擊彈痕及彈殼，現已掌握涉案車輛及部分犯嫌身分，將盡速查緝到案說明，以釐清案發原因。