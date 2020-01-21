公眾場所滋事6打1 高雄警首依妨害秩序新法送辦

潘姓男子與李姓男子今天清晨在KTV消費後，各自準備結帳，在櫃台前互看不順眼，相互嗆聲，潘找同夥共6人涉嫌圍毆李成傷。警方據報趕到，將涉嫌滋事的6人全帶回查辦，並首度引用1月17日剛施行的妨害秩序罪嫌查辦全案。警方表示，新法施行後，是公訴罪，不再只以無強制力的社會秩序維護法就能了結。

據了解，潘姓男子（24歲）與多名朋友到高雄市苓雅區建國一路某KTV唱歌，到今天清晨6點，他先到櫃台準備結帳，遇也正結帳的李姓男子（25歲），2人酒後互看不順眼，相互嗆聲，潘返回包廂找朋友，與尤姓（24歲）、陳姓（18歲）及另3名少年，在KTV大門外，涉嫌圍毆李，致李臉部、四肢挫傷。

高雄市警苓雅分局員警趕抵，李稱潘姓男子等人打他1人，員警立即將潘等6人帶回派出所查辦。警方調閱附近監視器畫面，發覺潘姓男子等在公共場所「6打1」，便引用妨害秩序罪新法查辦全案。

據苓雅警分局偵查隊長陳冠宇表示，過去警方對於這類行為，除了當事人提傷害告訴，只依社會秩序維護法查辦，加暴於人、互相鬥毆或意圖鬥毆而聚眾者，依社維法第87條，處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰，但刑法第150條妨害秩序罪新法，1月17日施行後，在公共場所或公眾得出入場所，聚眾3人以上，施強暴脅迫，已是公訴罪，首謀和手下都得移送法辦，在場助勢者可處 1年以下有期徒刑 、拘役或10萬元以下罰金，首謀及動手者，處6月以上、5年以下有期徒刑。