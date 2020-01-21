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台中潭子火燒車 死者疑為現役軍人

2020-01-21 12:10聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台中市潭子區昨傳出火燒車意外，車內有一具燒至無法辨識性別的焦屍，有待檢察官相驗釐...
台中市潭子區昨傳出火燒車意外，車內有一具燒至無法辨識性別的焦屍，有待檢察官相驗釐清身分。圖／民眾提供
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台中市潭子區昨傳出火燒車意外，車內有一具燒至無法辨識性別的焦屍，警消調查，李姓車主的女兒將車輛借給夏姓男友，夏男家屬昨聯繫不上在嘉義服役的陸軍兒子，軍中同步也未取得夏姓中士的消息，據悉，該處納骨塔是夏家放置往生親人骨灰處，不排除目前行蹤不明的夏睹物思親釀憾事。警方表示，由於遺體嚴重碳化，有待檢察官相驗、採取檢體進行DNA鑑定，確認身分。

台中市潭子區一段湳底巷昨天下午發生汽車火警，消防隊撲滅火勢，在車內駕駛座發現一具燒得焦黑碳化、無法辨識性別的遺體，右前乘客座有一罐鐵桶，車內未發現遺書。

警消調查，李姓女車主的女兒將車輛借給夏姓男友，至今女友聯繫不上夏男，相當心急。

據了解，目前行蹤不明的夏男年約30多歲，昨夏家屬到場相當傷心，但仍未有兒子音訊。家屬透露，該處有一座納骨塔，夏家往生親人的骨灰都安置在該處，不知道是否農曆年節近，夏男因此睹物思親，釀成憾事。

據悉，夏姓男子任職於嘉義陸軍機步234旅營部連服役的陸軍中士，軍中目前也聯繫不上夏姓中士。

由於遺體已被火勢燒得焦黑，難以辨識，有待檢察官會同法醫相驗，並採取相關檢體進行DNA鑑定，確認身分。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台中市潭子區昨傳出火燒車意外，車內有一具燒至無法辨識性別的焦屍，有待檢察官相驗釐...
台中市潭子區昨傳出火燒車意外，車內有一具燒至無法辨識性別的焦屍，有待檢察官相驗釐清身分。圖／民眾提供
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陸軍嘉義檢察官

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