虎頭山垃圾場大火燒12小時 消防動員200人撲滅

虎頭山會稽掩埋場昨深夜近11點傳出大火，因現場堆放大量廢棄木製傢俱、彈簧床，火勢相當猛烈，夜空都被熊熊火光照亮，燃燒臭味瀰漫桃園市區，桃園市消防局出動近200人搶救，所幸未傳出人員受傷受困，燃燒12小時於今天早上10點45撲滅火勢，詳細起火原因仍待調查。

桃園市消防局第一大隊隊長賴志忠指出，昨獲報陸續增派水車、人力到場，尤其一開始大火逼近管理員辦公的鐵皮屋，所幸當時深夜沒有人在內，但第一時間仍做灑水全力防護，同時保持水源不中斷的狀態灌救。

從昨晚10點40分獲報，約在今天凌晨1點34分控制，早上10點45分撲滅，目前在做殘火處理，但為避免復燃仍派員在場戒護中，消防局前後也動員170名消防員、22名義消，將近200位人力、29輛車投入救災，所幸沒有傳出人員受傷受困。

桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場面積高達7公頃，早年堆置一般家戶垃圾，後來家戶垃圾移至桃園焚化爐處理，掩埋場改成堆放大量家具、大型廢棄物和清潔隊清出的溝泥，去年7月7日才傳出大火，前後延燒了近28小時才完全撲滅。

賴志忠指出，去年7月大火時廢棄物均裸露在地表，火苗引燃在風勢助長下快速蔓延，造成燃燒面積相當廣，在怪手到場支援開挖下，前後花了近28小時才撲滅，事後經環保局覆土掩蓋，這次延燒速度、面積都較少，怪手也迅速趕赴現場，才能加速時間在12小時內熄滅。

桃園市環保局表示，現場堆置樹枝枯葉、風災後廢木料、廢棄傢俱及廢彈簧床等，並無放置家戶垃圾，廢棄物性質單純以木材類為主，不排除最近即將過年，民眾大掃除清運出巨大傢俱時，可能夾雜鋰電池或點香器等易燃物品所造成，實際起火原因仍待消防局火調人員鑑識調查。