親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

影／台版「石原聰美」女警走進商圈 宣傳三寶不離身

2020-01-21 11:39聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台中市警局育才所女警周瑜，因外型亮麗出眾，曾被日媒網站譽為台版「石原聰美」，日前周瑜扮演神力女超人拍攝宣傳片，今再度走進知名一中商圈，對銀行提領民眾宣傳：手機、鑰匙、錢包「三寶」不離身，若需要大量提領現金，可向警方申請護鈔，讓民眾安心迎接農曆新年。

農曆新年倒數，不少民眾趕著到銀行提領現金好過年，台中市警察局第二分局特別邀請女警周瑜擔綱演出，拍攝「大家來找碴」犯罪預防宣導短片，將民眾粗心大意而造成荷包失血的窘境編製成短片，提醒民眾防竊的重要性，呼籲民眾養成良好習慣。

台中知名一中商圈每天人潮密集，轄區育才派出所指出，警方巡邏時會特別留意機車騎士鑰匙是否未拔取，最高一天曾保管多達20件機車鑰匙，若全數遭竊，後果不堪設想。

除此之外，物品遺失的報案民眾也不少，台中市第二警分局統計近3年轄區派出所受理案件數量，每年受理遺失物案件皆超過1500件，於106年時更高達1800多件，可見粗心大意遺失物品的情況非常多見。

影片中，女警周瑜提醒民眾，不論辦事、購物或搭車，記得再三檢查隨身物品是否攜帶齊全，以避免財物損失；騎乘機車也應將貴重物品放置後座置物箱內，避免掉落或遭竊；另，民眾需要提領高額現金，可提前撥打110或至轄區派出所申請護鈔服務。

育才所女警周瑜外型亮眼，曾被日媒報導為台版「石原聰美」。圖／台中市警察局第二分局...
育才所女警周瑜外型亮眼，曾被日媒報導為台版「石原聰美」。圖／台中市警察局第二分局提供
分享
台版「石原聰美」女警周瑜日前扮演神女超人拍攝宣傳片，今再提醒民眾，若需要大量提領...
台版「石原聰美」女警周瑜日前扮演神女超人拍攝宣傳片，今再提醒民眾，若需要大量提領現金，可向警方申請護鈔。圖／台中市警察局第二分局提供
分享
育才所女警周瑜外型亮眼，曾被日媒報導為台版「石原聰美」。圖／台中市警察局第二分局...
育才所女警周瑜外型亮眼，曾被日媒報導為台版「石原聰美」。圖／台中市警察局第二分局提供
分享
警方提醒民眾機車鑰匙要隨身拔取，避免成為小偷覬覦對象。記者林佩均／翻攝
警方提醒民眾機車鑰匙要隨身拔取，避免成為小偷覬覦對象。記者林佩均／翻攝
分享
台版「石原聰美」女警周瑜提醒民眾，若需要大量提領現金，可向警方申請護鈔，讓民眾安...
台版「石原聰美」女警周瑜提醒民眾，若需要大量提領現金，可向警方申請護鈔，讓民眾安心迎接農曆新年。記者林佩均／翻攝
分享

台中市警察石原里美

延伸閱讀

影／正妹警一中商圈搞直播 聯手盧秀燕犯罪宣導

義和團式混鬧…藍營難團結

影／女警版神力女超人 大玩「是在哈囉？」鄉民...

影／台南警方防搶演練 女警扮火辣女飛車族吸睛

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

台中潭子火燒車 死者疑為現役軍人

2020-01-21 12:10

虎頭山垃圾場大火燒12小時 消防動員200人撲滅

2020-01-21 12:09

稱孩子販毒被抓 楊梅警年節前護鈔阻詐

2020-01-21 11:50

體恤民眾買菜停車不易 霧峰警派出所開門迎客

2020-01-21 11:36

影／警抓詐團歹徒 高雄保全「漏風」害警撲空白忙

2020-01-21 11:33

3歲女童玩煙花失蹤 警漏夜搜尋助返家

2020-01-21 11:04

士林夜市誤傳遭開槍 10惡煞丟鞭炮砸毀遊戲攤位

2020-01-21 09:58

影／緊急救護再進化 台南歸仁專責救護隊今成軍

2020-01-21 09:45

女開BMW上烘爐地拜拜 半途「發爐」幸無傷亡

2020-01-21 09:10

虎頭山垃圾場大火 桃園住戶整夜聞燒焦味難以入睡

2020-01-21 09:04

年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅

2020-01-21 08:28

辦公室遭搶 大狼狗全程大睡

2020-01-21 01:02

富家女親密片外流 男友幕後策畫勒索

2020-01-21 01:00

半年前才燒過虎頭山垃圾場大火 5樓高烈焰住戶驚嚇

2020-01-21 00:22

不服被檢舉交通違規 你可以這麼做

2020-01-20 22:19

女兒把媽媽的車借給男友人 結果火燒車還多1具焦屍

2020-01-20 22:08

實名檢舉後遺症？ 中市去年交通違規檢舉暴增16萬件

2020-01-20 21:33

陸空聯合搶救成功 梨山森林大火終獲控制

2020-01-20 18:59

轎車內放鐵桶引起火燒車 車內有人燒到焦黑難辨識

2020-01-20 18:50

老父坐輪椅來圍爐探視 明陽中學受刑生承諾重新做人

2020-01-20 18:04

拖吊車脫鉤致車衝進草叢 網笑：車主哭哭了

2020-01-20 17:21

「爸，我們回家！ 」 海山警協尋無名屍聽對話難忍鼻酸

2020-01-20 16:32

婦人情緒激動上嘉市府9樓 大批員警剛好在場救援

2020-01-20 15:36

台鐵潮州機場工地無防墜網 多項公安缺失遭罰63萬

2020-01-20 14:36

中埔女檳榔工熬夜工作 騎車返家路上疑逆向撞轎車亡

2020-01-20 14:35

國道三號鶯歌路段 5車連環追撞大塞車

2020-01-20 14:14

國道3號52.5K處5車連環撞 1車遭擠壓變形

2020-01-20 13:59

影／台中大媽撞人車落跑 好心路人留字條揪凶

2020-01-20 13:17

影／北屯菸酒商倉庫清晨大火 初估損失超過200萬

2020-01-20 12:58

影／正妹警一中商圈搞直播 聯手盧秀燕犯罪宣導

2020-01-20 12:46

監視器、GPS訊號阻斷器難逃法網 高市警攻破詐騙機房

2020-01-20 12:46

影／梨山佳陽28小時燒3公頃 消防加黑鷹77人次滅火

2020-01-20 12:07

影／月入4萬好誘人 退休白髮大媽淪為詐欺車手

2020-01-20 11:20

趁深夜偷走熊貓外送箱 男被逮稱「誤會一場」

2020-01-20 11:15

粗心婦丟血汗錢 警找回破涕笑

2020-01-20 11:00

中埔機車女騎士疑似逆向撞轎車 送醫後不治

2020-01-20 10:59

疑煞車故障失靈 水泥車衝進五股八方雲集

2020-01-20 10:14

影／台中北屯倉庫傳火警 濃煙竄天加派支援

2020-01-20 09:35

台東成功外海火燒船 2漁民驚險獲救

2020-01-20 09:05
看更多

熱門文章

獨／證據在這！楊蕙如網軍背後果然有「業主」

2020-01-21 10:14

帶汽油向韓國瑜抗議 李柏融一度揚言自焚

2020-01-20 13:46

網軍案楊蕙如不認罪 法官2月14日傳她開庭

2020-01-20 16:16

王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

2020-01-21 10:02

渣男秘錄愛愛影片恐嚇取財 富家女受打擊憂鬱症

2020-01-20 14:14

勞檢員勒索收賄百萬元 認罪一審判14年10月

2020-01-20 16:44

路邊活春宮 男主角被老婆押赴警局

2020-01-21 00:37

女開BMW上烘爐地拜拜 半途「發爐」幸無傷亡

2020-01-21 09:10

獨／楊蕙如網軍戰術曝光：嘴砲後有記者會抄

2020-01-21 10:07

聽到管收 20分鐘籌足4千萬欠稅

2020-01-21 00:53

國道三號鶯歌路段 5車連環追撞大塞車

2020-01-20 14:14

年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅

2020-01-21 08:28

台鐵潮州機場工地無防墜網 多項公安缺失遭罰63萬

2020-01-20 14:36

半年前才燒過虎頭山垃圾場大火 5樓高烈焰住戶驚嚇

2020-01-21 00:22

老翁跌下床醫師兒告看護 10秒衝進房獲不起訴

2020-01-20 15:37

幼童才全部下完娃娃車 他疑癲癇發作追撞老師受輕傷

2020-01-20 19:05

潤寅詐貸386億元案 負責人楊文虎今押解返台歸案

2020-01-21 09:44

蘆洲女童命喪車禍 侯友宜：虛心的檢討

2020-01-20 12:29

恐怖情人復合不成 前女友竟遭勒頸強制性交

2020-01-20 17:46

慣竊竟偷媽媽的電視、盜領弟弟存款 親人也不原諒他

2020-01-20 14:37

有錢人就怕被關！蔡姓富商20分鐘繳清欠稅4千萬

2020-01-20 14:13

獸夫威脅帶走貓 分居妻被硬上得逞

2020-01-20 20:52

「爸，我們回家！ 」 海山警協尋無名屍聽對話難忍鼻酸

2020-01-20 16:32

Uber女司機半夜載酒客 遭強吻抓胸獲賠20萬

2020-01-21 07:33

不服被檢舉交通違規 你可以這麼做

2020-01-20 22:19

實名檢舉後遺症？ 中市去年交通違規檢舉暴增16萬件

2020-01-20 21:33

女兒把媽媽的車借給男友人 結果火燒車還多1具焦屍

2020-01-20 22:08

婦人情緒激動上嘉市府9樓 大批員警剛好在場救援

2020-01-20 15:36

媒人買票他遭殃 苗縣議員張志宇悲情連兩屆當選無效

2020-01-21 11:29

女子逛基隆廟口夜市 男子伸鹹豬手判刑外加賠償10萬元

2020-01-20 14:15

毒蟲缺錢過年持槍搶劫 資收場大狼狗呼呼大睡不關己事

2020-01-20 15:22

轎車內放鐵桶引起火燒車 車內有人燒到焦黑難辨識

2020-01-20 18:50

辦公室遭搶 大狼狗全程大睡

2020-01-21 01:02

女大生吸食「毒郵票」後從13樓墜下 男大生被緩起訴

2020-01-20 13:45

國中導師罵學生豬狗不如 法官依公然侮辱判拘役20天

2020-01-20 19:45

虎頭山垃圾場大火 桃園住戶整夜聞燒焦味難以入睡

2020-01-21 09:04

老父坐輪椅來圍爐探視 明陽中學受刑生承諾重新做人

2020-01-20 18:04

富家女親密片外流 男友幕後策畫勒索

2020-01-21 01:00

超噁！公車怪客腳趾鑽椅縫戳美眉屁屁 性騷擾起訴

2020-01-20 17:34

影／北屯菸酒商倉庫清晨大火 初估損失超過200萬

2020-01-20 12:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top