影／台版「石原聰美」女警走進商圈 宣傳三寶不離身
台中市警局育才所女警周瑜，因外型亮麗出眾，曾被日媒網站譽為台版「石原聰美」，日前周瑜扮演神力女超人拍攝宣傳片，今再度走進知名一中商圈，對銀行提領民眾宣傳：手機、鑰匙、錢包「三寶」不離身，若需要大量提領現金，可向警方申請護鈔，讓民眾安心迎接農曆新年。
農曆新年倒數，不少民眾趕著到銀行提領現金好過年，台中市警察局第二分局特別邀請女警周瑜擔綱演出，拍攝「大家來找碴」犯罪預防宣導短片，將民眾粗心大意而造成荷包失血的窘境編製成短片，提醒民眾防竊的重要性，呼籲民眾養成良好習慣。
台中知名一中商圈每天人潮密集，轄區育才派出所指出，警方巡邏時會特別留意機車騎士鑰匙是否未拔取，最高一天曾保管多達20件機車鑰匙，若全數遭竊，後果不堪設想。
除此之外，物品遺失的報案民眾也不少，台中市第二警分局統計近3年轄區派出所受理案件數量，每年受理遺失物案件皆超過1500件，於106年時更高達1800多件，可見粗心大意遺失物品的情況非常多見。
影片中，女警周瑜提醒民眾，不論辦事、購物或搭車，記得再三檢查隨身物品是否攜帶齊全，以避免財物損失；騎乘機車也應將貴重物品放置後座置物箱內，避免掉落或遭竊；另，民眾需要提領高額現金，可提前撥打110或至轄區派出所申請護鈔服務。
留言