親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

韓片寄生上流難賣座？原來美國人有「2.5公分障礙」

王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

影／緊急救護再進化 台南歸仁專責救護隊今成軍

2020-01-21 09:45聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市消防局歸仁消防分隊轄區救護案件非常多，值班消防員不論白天晚上深夜凌晨經常車禍急病勤務不斷，是台南市救護勤務最重的分隊之一，為提升救護品質減少消防人員負擔，消防局今天成立歸仁專責救護隊，增加8名受過完整訓練的救護人力，請來市長黃偉哲授旗，要讓「南關線到院前緊急救護再進化」。

黃偉哲表示，到院前緊急救護的目的，在於降低急重症所造成的死亡與失能風險，是民眾遭遇緊急傷病的第一道防線，也是城市進步的象徵，台南市到院前緊急救護急救成功率，在與本市醫療指導醫師團共同努力下，從106年前平均的23.5%，107年的24.3%，至去年108年提升超過27.5%，且108年計有超過40位瀕死病患經由消防局救護同仁搶救成功，讓市民能平安回家和家人團聚，這是緊急救護工作24小時不間斷值班執勤、風雨無阻下搶救後的辛苦成果。

消防局表示，台南市目前依據人口集中區域及救護案件量，設有新營、大橋、和緯、永華、安南、南門、東門等7支專責救護隊，每隊均有8位成員且幾乎都是高級救護技術員。

高級救護技術員需要接受1280小時以上的救護訓練，在急救現場就相當於一位急診醫生，也就是所謂的街頭醫生，可以順利在現場電擊、插管、輸液給藥，有效提升病患預後及存活率。據統計專責救護隊的執勤數其處置率及OHCA存活率相較一般消防隊救護車都是高的。

消防局長李明峯表示，考量仁德、歸仁、關廟及龍崎等四區救護資源有限並因應市政計畫沙崙智慧綠能科學城的一連串發展建設，規劃在歸仁區增設一支專責救護隊，藉以提升南關線地區的救護品質及救護能量。

黃偉哲指出，縣市合併以來，市府團隊為區域平衡發展，消防局不管在救護訓練、裝備增添及人員編排設置皆要有積極作為，現在更有所謂急重症OHCA案件雙軌派遣，以提升救護現場急救能量並提高市民存活率並改善預後。

他強調，近期也在擬訂規劃院前重大創傷跳島送醫計畫，以醫療缺乏地區重大創傷案件，由救護車載送至一般責任醫院作初步進階處置後，為爭取時間，視情況由原救護車儘速轉送至醫學中心，這些作為都一再證明消防局在緊急救護區塊無論市區或偏鄉對於人命的相當重視。希望能讓民眾了解到救護工作的專業，將救護資源留給最需要的人。

每天從早到晚救護不斷，台南歸仁成立專責救護隊，市長黃偉哲授旗。記者周宗禎／攝影
每天從早到晚救護不斷，台南歸仁成立專責救護隊，市長黃偉哲授旗。記者周宗禎／攝影
分享
每天從早到晚救護不斷，台南歸仁成立專責救護隊，市長黃偉哲授旗。圖／台南市消防局提...
每天從早到晚救護不斷，台南歸仁成立專責救護隊，市長黃偉哲授旗。圖／台南市消防局提供
分享
每天從早到晚救護不斷，台南歸仁成立專責救護隊，市長黃偉體驗器材操作。圖／台南市消...
每天從早到晚救護不斷，台南歸仁成立專責救護隊，市長黃偉體驗器材操作。圖／台南市消防局提供
分享
台南歸仁專責救護隊今天成軍，新增8名專精救護消防員。記者周宗禎／攝影
台南歸仁專責救護隊今天成軍，新增8名專精救護消防員。記者周宗禎／攝影
分享

救護車黃偉哲

延伸閱讀

台南電動自行車Be-Bike年後上路

OUTLET進駐歸仁 拚「城中城」

南台灣第一間！三井Outlet進軍台南　20...

影／台灣南部首座純日系三井購物商城 賴清德主...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

女開BMW上烘爐地拜拜 半途「發爐」幸無傷亡

2020-01-21 09:10

士林夜市誤傳遭開槍 10惡煞丟鞭炮砸毀遊戲攤位

2020-01-21 09:58

虎頭山垃圾場大火 桃園住戶整夜聞燒焦味難以入睡

2020-01-21 09:04

年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅

2020-01-21 08:28

辦公室遭搶 大狼狗全程大睡

2020-01-21 01:02

富家女親密片外流 男友幕後策畫勒索

2020-01-21 01:00

半年前才燒過虎頭山垃圾場大火 5樓高烈焰住戶驚嚇

2020-01-21 00:22

不服被檢舉交通違規 你可以這麼做

2020-01-20 22:19

女兒把媽媽的車借給男友人 結果火燒車還多1具焦屍

2020-01-20 22:08

實名檢舉後遺症？ 中市去年交通違規檢舉暴增16萬件

2020-01-20 21:33

陸空聯合搶救成功 梨山森林大火終獲控制

2020-01-20 18:59

轎車內放鐵桶引起火燒車 車內有人燒到焦黑難辨識

2020-01-20 18:50

老父坐輪椅來圍爐探視 明陽中學受刑生承諾重新做人

2020-01-20 18:04

拖吊車脫鉤致車衝進草叢 網笑：車主哭哭了

2020-01-20 17:21

「爸，我們回家！ 」 海山警協尋無名屍聽對話難忍鼻酸

2020-01-20 16:32

婦人情緒激動上嘉市府9樓 大批員警剛好在場救援

2020-01-20 15:36

台鐵潮州機場工地無防墜網 多項公安缺失遭罰63萬

2020-01-20 14:36

中埔女檳榔工熬夜工作 騎車返家路上疑逆向撞轎車亡

2020-01-20 14:35

國道三號鶯歌路段 5車連環追撞大塞車

2020-01-20 14:14

國道3號52.5K處5車連環撞 1車遭擠壓變形

2020-01-20 13:59

影／台中大媽撞人車落跑 好心路人留字條揪凶

2020-01-20 13:17

影／北屯菸酒商倉庫清晨大火 初估損失超過200萬

2020-01-20 12:58

監視器、GPS訊號阻斷器難逃法網 高市警攻破詐騙機房

2020-01-20 12:46

影／正妹警一中商圈搞直播 聯手盧秀燕犯罪宣導

2020-01-20 12:46

影／梨山佳陽28小時燒3公頃 消防加黑鷹77人次滅火

2020-01-20 12:07

影／月入4萬好誘人 退休白髮大媽淪為詐欺車手

2020-01-20 11:20

趁深夜偷走熊貓外送箱 男被逮稱「誤會一場」

2020-01-20 11:15

粗心婦丟血汗錢 警找回破涕笑

2020-01-20 11:00

中埔機車女騎士疑似逆向撞轎車 送醫後不治

2020-01-20 10:59

疑煞車故障失靈 水泥車衝進五股八方雲集

2020-01-20 10:14

影／台中北屯倉庫傳火警 濃煙竄天加派支援

2020-01-20 09:35

台東成功外海火燒船 2漁民驚險獲救

2020-01-20 09:05

分屍案兇嫌陳屍基隆民宅 住戶大驚嚇：昨天才擦身而過

2020-01-12 22:16

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08
看更多

熱門文章

台中街頭活春宮原來是他 北部商人偕氣炸正宮上警局

2020-01-20 11:55

中埔機車女騎士疑似逆向撞轎車 送醫後不治

2020-01-20 10:59

帶汽油向韓國瑜抗議 李柏融一度揚言自焚

2020-01-20 13:46

網軍案楊蕙如不認罪 法官2月14日傳她開庭

2020-01-20 16:16

渣男秘錄愛愛影片恐嚇取財 富家女受打擊憂鬱症

2020-01-20 14:14

勞檢員勒索收賄百萬元 認罪一審判14年10月

2020-01-20 16:44

王婉諭盼殺「小燈泡」凶手死刑 高院更一審仍判無期

2020-01-21 10:02

路邊活春宮 男主角被老婆押赴警局

2020-01-21 00:37

國道三號鶯歌路段 5車連環追撞大塞車

2020-01-20 14:14

台鐵潮州機場工地無防墜網 多項公安缺失遭罰63萬

2020-01-20 14:36

半年前才燒過虎頭山垃圾場大火 5樓高烈焰住戶驚嚇

2020-01-21 00:22

老翁跌下床醫師兒告看護 10秒衝進房獲不起訴

2020-01-20 15:37

獨／證據在這！楊蕙如網軍背後果然有「業主」

2020-01-21 10:14

女開BMW上烘爐地拜拜 半途「發爐」幸無傷亡

2020-01-21 09:10

幼童才全部下完娃娃車 他疑癲癇發作追撞老師受輕傷

2020-01-20 19:05

年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅

2020-01-21 08:28

聽到管收 20分鐘籌足4千萬欠稅

2020-01-21 00:53

蘆洲女童命喪車禍 侯友宜：虛心的檢討

2020-01-20 12:29

恐怖情人復合不成 前女友竟遭勒頸強制性交

2020-01-20 17:46

慣竊竟偷媽媽的電視、盜領弟弟存款 親人也不原諒他

2020-01-20 14:37

潤寅詐貸386億元案 負責人楊文虎今押解返台歸案

2020-01-21 09:44

「爸，我們回家！ 」 海山警協尋無名屍聽對話難忍鼻酸

2020-01-20 16:32

不服被檢舉交通違規 你可以這麼做

2020-01-20 22:19

Uber女司機半夜載酒客 遭強吻抓胸獲賠20萬

2020-01-21 07:33

實名檢舉後遺症？ 中市去年交通違規檢舉暴增16萬件

2020-01-20 21:33

獸夫威脅帶走貓 分居妻被硬上得逞

2020-01-20 20:52

女兒把媽媽的車借給男友人 結果火燒車還多1具焦屍

2020-01-20 22:08

婦人情緒激動上嘉市府9樓 大批員警剛好在場救援

2020-01-20 15:36

女子逛基隆廟口夜市 男子伸鹹豬手判刑外加賠償10萬元

2020-01-20 14:15

轎車內放鐵桶引起火燒車 車內有人燒到焦黑難辨識

2020-01-20 18:50

獨／楊蕙如網軍戰術曝光：嘴砲後有記者會抄

2020-01-21 10:07

毒蟲缺錢過年持槍搶劫 資收場大狼狗呼呼大睡不關己事

2020-01-20 15:22

辦公室遭搶 大狼狗全程大睡

2020-01-21 01:02

國中導師罵學生豬狗不如 法官依公然侮辱判拘役20天

2020-01-20 19:45

女大生吸食「毒郵票」後從13樓墜下 男大生被緩起訴

2020-01-20 13:45

獨／收春節掃除廢品遭覬覦 新北資源場驚遇持槍盜

2020-01-20 11:53

富家女親密片外流 男友幕後策畫勒索

2020-01-21 01:00

老父坐輪椅來圍爐探視 明陽中學受刑生承諾重新做人

2020-01-20 18:04

超噁！公車怪客腳趾鑽椅縫戳美眉屁屁 性騷擾起訴

2020-01-20 17:34

影／北屯菸酒商倉庫清晨大火 初估損失超過200萬

2020-01-20 12:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top