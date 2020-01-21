影／緊急救護再進化 台南歸仁專責救護隊今成軍

台南市消防局歸仁消防分隊轄區救護案件非常多，值班消防員不論白天晚上深夜凌晨經常車禍急病勤務不斷，是台南市救護勤務最重的分隊之一，為提升救護品質減少消防人員負擔，消防局今天成立歸仁專責救護隊，增加8名受過完整訓練的救護人力，請來市長黃偉哲授旗，要讓「南關線到院前緊急救護再進化」。

黃偉哲表示，到院前緊急救護的目的，在於降低急重症所造成的死亡與失能風險，是民眾遭遇緊急傷病的第一道防線，也是城市進步的象徵，台南市到院前緊急救護急救成功率，在與本市醫療指導醫師團共同努力下，從106年前平均的23.5%，107年的24.3%，至去年108年提升超過27.5%，且108年計有超過40位瀕死病患經由消防局救護同仁搶救成功，讓市民能平安回家和家人團聚，這是緊急救護工作24小時不間斷值班執勤、風雨無阻下搶救後的辛苦成果。

消防局表示，台南市目前依據人口集中區域及救護案件量，設有新營、大橋、和緯、永華、安南、南門、東門等7支專責救護隊，每隊均有8位成員且幾乎都是高級救護技術員。

高級救護技術員需要接受1280小時以上的救護訓練，在急救現場就相當於一位急診醫生，也就是所謂的街頭醫生，可以順利在現場電擊、插管、輸液給藥，有效提升病患預後及存活率。據統計專責救護隊的執勤數其處置率及OHCA存活率相較一般消防隊救護車都是高的。

消防局長李明峯表示，考量仁德、歸仁、關廟及龍崎等四區救護資源有限並因應市政計畫沙崙智慧綠能科學城的一連串發展建設，規劃在歸仁區增設一支專責救護隊，藉以提升南關線地區的救護品質及救護能量。

黃偉哲指出，縣市合併以來，市府團隊為區域平衡發展，消防局不管在救護訓練、裝備增添及人員編排設置皆要有積極作為，現在更有所謂急重症OHCA案件雙軌派遣，以提升救護現場急救能量並提高市民存活率並改善預後。