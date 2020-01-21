虎頭山垃圾場大火 桃園住戶整夜聞燒焦味難以入睡

虎頭山會稽掩埋場時隔半年，昨深夜近11點又傳出大火，烈焰照亮夜空，桃園市區遠遠就能看見火燒山景象，消防在今凌晨1點半控制火勢，估計燃燒達1500平方公尺，目前由1輛怪手開挖持續撲滅，但濃煙臭味瀰漫整個市區，不少住戶整夜聞到燒焦味難以入睡。

消防指出，昨晚獲報約11點半抵達現場，前後派遣26輛消防車、86名消防員，確認現場無人員受傷受困，但現場除堆放一般垃圾，還包括廢棄傢俱等大量易燃物，火勢一度相當猛烈，消防不敢大意陸續增派人力支援，並於大約2個小時後，今凌晨1點34分控制火勢。

桃園市警局交通大隊指出，因虎頭山會稽掩埋場發生大火，消防局為搶救火災需要，在今天中午12點前封閉管制桃園、龜山通往會稽掩埋場（桃園區成功路三段1055號）雙向道路。

警方說，管制點為桃園區部分成功路三段與大有路口、成功路三段221巷口，以及成功路三段懷德駕訓班前，另龜山區為樹人路305巷口，請用路人提早改道。

加上虎頭山垃圾掩埋場去年7月同樣發生大火，短短才隔半年又復燃，消防員整夜疲於奔命，一聽到虎頭山垃圾場「又」燒起來，無奈做好長時間抗戰的心理準備，至於燃燒夾雜的臭味、濃煙附近住戶不堪其擾，還有人一早醒來家裡都是燒焦味，質疑環保局是否開罰？權責單位不應善盡調查職責，避免災害再次發生嗎？

環保局說昨晚就有派人到場監測，目前數據顯示汙染濃度低，未達開罰標準，因現場堆放大量木材家具，不排除係因年關將近，民眾環境清潔清出垃圾時，夾雜鋰電池或點香器等易燃物品所造成，實際起火原因仍待消防局火調人員鑑識調查。

環保局為加強會稽掩埋場的公共安全，除了將加強場區消防設備改善外，亦會持續加強場區工作人員的防災教育訓練，預防火警再度發生。