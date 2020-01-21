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年前基隆一家倉儲傳火警 調派6個分隊合力撲滅

2020-01-21 08:28聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市七堵區健泰倉儲今晨發生火警，消防局及時控制火勢並撲滅，沒有人員傷亡。記者邱...
基隆市七堵區健泰倉儲今晨發生火警，消防局及時控制火勢並撲滅，沒有人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆市七堵區健泰倉儲今天清晨發生火警，消防局調派6個分隊人力前往灌救，及時控制火勢並撲滅，僅造成財物損失，沒有人員傷亡。消防局火災調查科人員已在火場採證，調查起火原因。

消防局「119」今天清晨5點5分接獲報案，七堵區大德路健泰倉儲發生火警，除派遣當地百福分隊前往救災，再調派七堵、暖暖、仁愛、信二、安樂及二大隊人力，共13車40人前往搶救。

消防人員抵達現場後，消防人員布設水線，及時找到起火點灌救，約20分鐘後控制火勢，清晨5點41分將火勢撲滅，進行殘火處理，燃燒面積近10平方公尺。

基隆市七堵區健泰倉儲今晨發生火警，消防局及時控制火勢並撲滅，沒有人員傷亡。記者邱...
基隆市七堵區健泰倉儲今晨發生火警，消防局及時控制火勢並撲滅，沒有人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆火災

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